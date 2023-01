Homem ferido cai de ambulância e motorista não percebe; paciente foi encontrado morto em rodovia

Um homem esfaqueado em um bar foi socorrido por uma ambulância, mas caiu do veículo em movimento e morreu. O motorista só percebeu a ausência do paciente minutos depois, refez o caminho e encontrou o corpo de Silas Menezes Brasil na rodovia MA-127. O caso aconteceu na cidade de Bernardo do Mearim, no Maranhão, e foi noticiado pelo “UOL”.

Procurada pela reportagem do portal, a Polícia Civil informou que o rapaz ferido estava sendo levado ao Hospital Regional do município de Peritoró. No meio do trajeto, ele caiu veículo, não resistiu e morreu no local.

Investigação

A polícia encaminhou o corpo ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade de Timon para passar por exames periciais e determinar a causa da morte.

“O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Bernardo do Mearim, que inclusive já identificou o indivíduo que esfaqueou a vítima. O fato da queda da vítima da ambulância também está sendo apurado”, afirmou nota da Secretaria de Estado da Comunicação Social.

O nome do suspeito de ter esfaqueado Silas não foi divulgado, assim como a idade da vítima.

A reportagem informou que tentou contato com a Prefeitura de Bernardo do Mearim, responsável pela ambulância, mas ainda não havia obtido retorno.

