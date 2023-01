Governo Lula aciona STF após novas ameaças golpistas; entenda

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) na noite da última terça-feira (10) após detectar uma nova ameaça de atos golpistas. As informações são do blog da jornalista Malu Gaspar, no “O Globo”.

Segundo apurou a reportagem, uma manifestação que pede a “retomada do poder” está prevista para ocorrer em todas as capitais nesta quarta-feira (11), inclusive na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

As convocações para os novos atos têm circulado especialmente no Telegram, informou a AGU (Advocacia-Geral da União). Diante da descoberta, o órgão pediu ao ministro Alexandre de Moraes que determine a adoção de “medidas imediatas, preventivas e necessárias” pelas autoridades para impedir “qualquer tentativa” de invasão a prédios públicos, assim como evitar a obstrução de vias urbanas ou rodovias.

O governo Lula também quer que o STF determine à PF (Polícia Federal), à PRF (Polícia Rodoviária Federal) e à PM (Polícia Militar) de todos os Estados a identificação dos veículos utilizados nesses novos atos antidemocráticos, assim como informe à Corte os nomes de todos aqueles que aderirem aos protestos, diz a matéria da jornalista.

A AGU encaminhou ao Supremo uma relação de cinco páginas com perfis no Telegram de pessoas envolvidas nas manifestações golpistas previstas para hoje e pediu que Moraes determine o bloqueio das contas dos usuários mapeados.

Suposta organizadora presa

A PF prendeu na última terça-feira (10) Ana Priscila Azevedo, apontada como uma das organizadoras dos atos terroristas em Brasília. Ela foi filmada durante as manifestações golpistas de domingo e, nas redes sociais, incitou bolsonaristas para uma “tomada de poder”.

Ana Priscila foi detida por ordem do STF, em Luziânia, no entorno do DF (Distrito Federal), e levada à capital.

Uma lista com 277 nome de pessoas que foram presas acusadas pelos ataques na Praça dos Três Poderes, aliás, foi divulgada pelo governo do Distrito Federal. Veja os nomes aqui.

