Casal de idosos morre sufocado na lama dentro de casa em Minas Gerais

Um deslizamento de terra soterrou completamente uma casa em Santana de Caldas, no sul de Minas Gerais, deixando praticamente apenas o telhado de fora, em função das fortes chuvas que assolam o estado sem trégua há dias.

A quantidade de terra e lama deslocada foi tamanha que apenas o telhado podia ser visto pelas equipes de resgate acionadas no local. Um casal de idosos, ele com 70 anos e a esposa, de 66, não conseguiu fugir a tempo e morreram sufocados pela enorme quantidade de lama que invadiu a casa. De acordo com informações dos socorristas, Antônio Messias do Amaral e e Maria de Lourdes Amaral dormiam no momento do acidente.

Quando o corpo de bombeiros chegou, os vizinhos já tinham retirado os corpos do casal dos escombros e coube aos socorristas apenas encaminhar os mortos ao IML (Instituto Médico Legal) do município.

No momento do deslizamento um neto dos idosos, de 16 anos, também estava na casa e foi socorrido com vida e levado ao pronto-socorro de Caldas e depois transferido para a Santa Casa de Poços de Caldas.

Outras quatro casas que ficam na região foram interditadas e as famílias retiradas do local pela Defesa Civil devido ao risco de novos deslizamentos na zona rural de Santana de Caldas.

Segundo a defesa civil, as casas foram vistoriadas e todos retirados porque há rachaduras nos barrancos e eles podem ceder a qualquer momento. A prefeitura da região ofereceu aluguel social para as famílias que não tem parentes ou local para se abrigar.