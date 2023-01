Cantor gospel e candidatos a deputado estadual por SP estavam em atos terroristas; veja quem são

A lista de bolsonaristas que participaram dos atos terroristas em Brasília, no Distrito Federal, fica cada vez maior. Entre os identificados está o cantor gospel Salomão Vieira, que chegou a fazer uma transmissão ao vivo mostrando os golpistas, além dos candidatos a deputado estadual por São Paulo Daniel Miller Xerife (PP) e Mari Bizari (União Brasil).

Os atos terroristas ocorreram no último domingo (8), quando os golpistas quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos no Congresso Nacional, no Palácio da Alvorada e na sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde então, o caso é investigado e, na terça-feira (10), a Polícia Federal prendeu Ana Priscila Azevedo, apontada como uma das organizadoras dos atos. Ela foi filmada durante as manifestações golpistas de domingo e, nas redes sociais, incitou bolsonaristas para uma “tomada de poder”. A mulher foi detida por ordem do STF, em Luziânia, no entorno do DF (Distrito Federal), e levada à capital federal.

Além dela, uma lista com 277 nome de pessoas que foram presas acusadas pelos ataques na Praça dos Três Poderes foi divulgada pelo governo do Distrito Federal. Veja os nomes aqui.

Além dos presos, outros responsáveis pelos ataques já foram identificados, entre eles um ex-BBB, uma ex-primeira dama, um vereador e um parente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Veja mais informações sobre os novos identificados:

Salomão Vieira

O cantor gospel Salomão Vieira fez postagens em um avião, quando estava indo para Brasília, no qual escreveu: “Não vai ser fácil, mas lutaremos até o fim”. Depois, durante os atos, ele chegou a fazer uma transmissão ao vivo mostrando a circulação dos golpistas nas proximidades dos Três Poderes.

Cantor gospel Salomão Vieira postou quando ia para Brasília para participar de ato golpista (Reprodução/Instagram)

O músico se identifica nas redes sociais como membro da Assembleia de Deus em São Paulo e era seguido por mais de 335 mil seguidores no Instagram, mas sua conta foi banida.

Antes disso, ele costumava fazer postagens em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e chegou a mostrar um acampamento bolsonarista na capital, instalado desde novembro do ano passado em frente ao Círculo Militar, na Zona Sul.

Depois de ser identificado entre os golpistas, ele criou outra página no Instagram, onde fez um post se defendendo. “Informação de que sou terrorista não procede”, disse ele, que confirmou que esteve em Brasília. “Estava sim na manifestação em Brasília, assim como milhões de pessoas, eu estava transmitindo ao vivo”, disse.

Cantor gospel Salomão Vieira fez transmissão ao vivo durante os ataques terroristas, em Brasília (Reprodução/Instagram)

Daniel Miller Xerife

O político Daniel Miller Xerife também foi identificado entre os golpistas que estavam em Brasília. Antes disso, ele foi figura presente no acampamento na frente do Círculo Militar, na Zona Sul da capital paulista.

Daniel Miller Xerife, que foi candidato a deputado estadual em São Paulo pelo Progressistas (PP), também estava nos atos terroristas em Brasília (Reprodução/Redes sociais)

Xerife foi candidato a deputado estadual por São Paulo pelo Progressistas (PP) nas últimas eleições. Ele recebeu 90 votos e é suplente no cargo.

Nas suas redes sociais, ele costumava fazer postagens em apoio a Bolsonaro e questionando a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mari Bizari

Outra política que marcou presença nos atos golpistas foi Mari Bizari (União Brasil), de 50 anos. Natural de Pindorama, no interior de São Paulo, ela também concorreu ao cargo de deputada estadual nas últimas eleições. Porém, não conseguiu se eleger.

No domingo, durante os ataques terroristas, ela postou fotos nas redes sociais que mostravam os bolsonaristas na praça dos Três Poderes. Em uma delas, inclusive, ela estava dentro de um dos prédios usando um óculos de natação e segurando uma faca.

Depois que foi identificada, sua conta no Instagram também foi banida.

Mari Bizari (União Brasil), que foi candidata a deputada estadual por SP, esteve em atos terroristas em Brasília (Reprodução/Redes sociais)

