VÍDEO: ‘Gangue dos idosos’ furta R$ 70 mil em remédios de farmácia no RJ; trio deixou genéricos

'Gangue dos idosos' causou prejuízos de R$ 70 mil a farmácia furtada, no RJ (Reprodução/Twitter)

Câmeras de segurança de uma farmácia que fica em Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, registraram a ação de criminosos apelidados de “gangue dos idosos”. Nas imagens é possível ver quando o trio, formado por um homem calvo, um grisalho e uma mulher também de cabelos brancos, invadiu o estabelecimento e esvaziou as prateleiras (assista abaixo). O detalhe curioso é que eles levaram apenas os medicamentos originais, descartando os genéricos. O prejuízo foi estimado em R$ 70 mil.

Trio de IDOSOS (!) entra de madrugada em farmácia no Engenho Novo e furta 70 mil em remédios! Detalhe: levaram só marcas de referência, deixaram os genéricos.



Realmente, o Rio não é pra amadores... pic.twitter.com/vX2107m0Eq — Cleo Carvalho 🏹✠💚🚩 (@Cleo135) January 10, 2023

O furto ocorreu na madrugada de segunda-feira (9). As imagens mostram quando os idosos entraram na farmácia e passaram a recolher os remédios. Um deles demonstrava ter dificuldades de locomoção e passou a ser guiado pela mulher, que clareava o caminho com a ajuda de uma lanterna. Depois de 35 minutos no local, eles entraram em uma Fiorino e fugiram.

Conforme a Polícia Civil, os idosos tiveram o cuidado de repor os cadeados na porta da farmácia, com o intuito de disfarçar o arrombamento do estabelecimento.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, o gerente da farmácia falou sobre o prejuízo, que estimou em R$ 70 mil. “O mais impressionante é que apesar da idade parecem experientes nesse tipo de roubo. Levaram os medicamentos mais caros e deixaram para trás os genéricos e similares. Também não procuraram por dinheiro. Não mexeram no caixa. Ficaram só nos remédios. Não levaram outros produtos. Dá a entender que são especializados”, avaliou ele.

A polícia destacou, ainda, que o caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia de Engenho Novo. Até a manhã desta terça-feira (10), nenhum dos suspeitos tinha sido identificado.

LEIA TAMBÉM: