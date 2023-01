Veja lista de presos pelo ataque aos prédios públicos em Brasília divulgada pelo governo do DF

Uma lista com 277 nome de pessoas que foram presas acusadas pelos ataques realizados na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo, foi divulgada nesta terça-feira pelo governo do Distrito Federal.

Veja os nomes em ordem alfabética e a data de nascimento de cada preso

ADALTO DA SILVA ARAUJO 02.03.1979

AECIO LUCIO COSTA PEREIRA 28.11.1971

ALDIR ARRUDA LINS 17.01.1964

ALEXANDRE MACHADO NUNES 22.04.1974

ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEICAO 04.02.1990

ANDRE LUIZ BARRETO ROCHA 28.12.1971

ANDRÉ LUIZ VILELA 17.11.1987

ANGELO SOTERO DE LIMA 22.04.1965

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 17.01.1976

ANTÔNIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA 27.01.1999

ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA 12.06.1986

ARMANDO GOMES DA SILVA 06.02.1961

ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE 29.07.1976

ARY MARCOS DE PAULA BARBARA 02.03.1962

BARQUET MIGUEL JUNIOR 21.02.1970

BRUNO GUERRA PEDRON 17.10.1987

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ 24.12.1985

CARLOS ANTONIO SILVA 16.11.1962

CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA 14.11.1966

CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS 01.10.1978

CARLOS RUBENS DA COSTA 14.04.1952

CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS 02.04.1981

CIRNE RENE VETTER 24.05.1978

CLAUDINEI PEGO DA SILVA 21.11.1980

CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE 28.01.1964

CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES 23.07.1974

CLAYTON COSA CANDIDO NUNES 27.06.1983

CLEODON OLIVEIRA COSTA 28.01.1962

CLERISTON PEREIRA DA CUNHA 17.07.1977

DANIEL SOARES DO NASCIMENTO 20.12.1986

DAVI EMANUEL PEREIRA DOMICIANO 09.07.1981

DAVID MICHEL MENDES MAURICIO 12.03.1988

DAVIS BAEK 06.04.1981

DEIVISON BARBOSA LOPES 26.06.1982

DIEGO EDUARDO DE ASSIS MEDINA 24.08.1987

DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSAO 26.06.1968

DJALMA SALVINO DOS REIS 07.07.1977

DOUGLAS RAMOS DE SOUZA 06.03.1981

EDER PARECIDO JACINTO 07.11.1965

EDILSON PEREIRA DA SILVA 17.09.1969

EDSON CARLOS CAMPANHA 13.08.1960

EDUARDO ZEFERINO ENGLERT 08.06.1981

EDVAGNER BEGA 12.09.1978

ERIC PRATES KOBAYASHI 30.09.1982

EZEQUIEL FERREIRA LUIS 08.10.1981

FABIANO ANDRE DA SILVA 30.09.1972

FABIANO MEDEIROS FLORENTINO 01.10.1976

FABIO JATCHUK BULLMANN 03.09.1981

FABRICIO DE MOURA GOMES 06.03.1977

FELICIO MANOEL ARAUJO 14.07.1966

FELIPE FERES NASSAU 29.11.1985

FERNANDO KEVIN DA SILVA DE OLIVEIRA MARINHO 13.05.1996

FERNANDO PLACIDO FEITOSA 04.04.1995

FRANCISCO GOMES DE MORAIS 15.01.1973

FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSÔA DE OLIVEIRA 27.05.1963

GABRIEL LUCAS LOTT PEREIRA 05.01.2002

GELSON ANTUNES DA SILVA 11.08.1987

GERALDO FILIPE DA SILVA 02.04.1996

GESNANDO MOURA DA ROCHA 13.08.1993

GILBERTO ACKERMANN 06.03.1974

GIVAIR BATISTA SOUZA 27.05.1973

HAROLDO WILSON RODER 06.05.1965

IGILSO MANOEL DE LIMA 19.07.1980

IVAIR TIAGO DE ALMEIDA 21.11.1975

JAIME JUNKES 18.01.1956

JAIR DOMINGUES DE MORAIS 02.03.1958

JAIRO DE OLIVEIRA COSTA 12.10.1971

JAMILDO BOMFIM DE JESUS 02.09.1962

JANAILSON ALVES DA SILVA 29.09.1996

JEAN DE BRITO DA SILVA 17.05.1996

JESSE LANE PEREIRA LEITE 28.11.1955

JOÃO ANTONIO PEREIRA 04.11.1983

JOAO BATISTA DE CASTRO 27.07.1956

JOÃO BATISTA GAMA 09.09.1962

JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO 25.06.2003

JOÃO JOSÉ CARDOSO 03.05.1958

JOAO LUCAS VALE GIFFONI 08.09.1997

JOAO RAIMUNDO SOBRINHO 22.06.1952

JOEL BORGES CORREA 02.05.1978

JOELTON GUSMAO DE OLIVEIRA 11.09.1977

JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO 04.07.1989

JORGE FERREIRA 12.05.1964

JORGE LUIZ DOS SANTOS 23.04.1965

JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO 30.07.1961

JOSE CARLOS GALANTI 05.08.1959

JOSE CEZAR DUARTE CARLOS 18.07.1990

JOSÉ EDER LISBOA 10.12.1968

JOSE GILMAR DE OLIVEIRA MELO 23.03.1978

JOSE RICARDO FERNANDES PEREIRA 07.10.1972

JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA 19.07.1984

JOSIEL GOMES DE MACEDO 01.11.1972

JOSINO ALVES DE CASTRO 17.05.1979

JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO 17.08.1949

JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE 04.06.1992

KINGO TAKAHASHI 06.09.1962

LEANDRO ALVES MARTINS 25.04.1986

LEONARDO ALVES FARES 04.01.1975

LEONARDO SILVA ALVES GRANGEIRO 24.06.1981

LEVI ALVES MARTINS 08.05.1962

LUCAS COSTA BRASILEIRO 08.05.1962

LUCAS SCHWENGBER WULF 06.11.1987

LUCIANO FERNANDES 11.05.1970

LUCIVALDO PEREIRA DE CASTRO 24.11.1983

LUIZ FERNANDO DE SOUZA ALVES 12.06.1976

MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO 07.04.1984

MARCELO CANO 19.08.1986

MARCELO LOPES DO CARMO 14.05.1984

MARCELO SOARES KONRAD 05.05.1977

MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS 29.12.1962

MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS 11.07.1973

MARCOS DOS SANTOS RABELO 03.06.2003

MARCOS ROBERTO BARRETO 29.09.1981

MATHEUS DIAS BRASIL 27.02.1984

MATHEUS FERNANDES BOMFIM 10.09.1977

MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO 21.06.1999

MIGUEL CANDIDO DA SILVA 07.04.1951

MIGUEL FERNANDO RITTER 10.03.1963

MOACIR JOSE DOS SANTOS 26.04.1971

MOISES DOS ANJOS 26.05.1962

NELSON FERREIRA DA COSTA 28.05.1696

ORLANDO BARDELLI DA SILVA 30.03.1982

ORLANDO RIBEIRO JUNIOR 12.11.1967

OSMAR HILEBRAND 20.05.1970

OSNI CAVALHEIRO 19.04.1964

OSWALDO DE SOUZA LOPES JUNIOR 03.04.1974

OZIEL LARA DOS SANTOS 16.07.1989

PAULO ALVES PADILHA 09.09.1978

PAULO ALVIS DOS SANTOS 11.03.1971

PAULO AUGUSTO BUFARAH 05.02.1970

PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO 10.04.1978

PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS 06.06.1983

PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA 23.07.2003

REGINALDO CARLO BEGIATO GARCIA 29.07.1967

RICARDO MOURA CHICRALA 22.09.1989

ROBINSON LUIZ FILEMON PINTO JUNIOR 01.03.1987

RODRIGO DE FREITAS MORO RAMALHO 24.11.1989

RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA 07.06.1971

RODRIGO PEREIRA SANTIAGO 08.09.2000

SAULO PEREIRA DA SILVA 19.07.1976

SERGIO AMARAL RESENDE 10.10.1970

SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA 29.04.1976

TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARICIO 15.05.1975

TELMO ROBERTO ESMALA 24.01.1976

THIAGO DE ASSIS MATHAR 12.05.1980

THIAGO TELES DE TOLEDO 11.11.1985

TIAGO DOS SANTOS FERREIRA 16.06.1995

TIAGO MENDES ROMUALDO 01.07.1986

TIAGO RENAN BORGES PEREIRA 02.09.1991

UELITON GUIMARAES DE MACEDO 15.07.1975

ULISSES FREDDI 26.05.1969

VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL 27.11.1977

VITOR MANOEL DE JESUS 03.04.2000

WAGNER DE OLIVEIRA 24.05.1974

WATLILA SOCRATES SOARES DO NASCIMENTO 06.04.1989

WELLINGTON LUIZ FIRMINO 15.02.1990

WILLIAN DA SILVA LIMA 09.05.1997

YGOR SOARES DA ROCHA 21.10.1994

Além dos presos, outros responsáveis pelo ato considerado terrorista já foram identificados, como um ex-BBB, uma ex-primeira dama, um vereador e um parente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).