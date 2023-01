Universitário manda áudio em tom de despedida para mãe e some, no interior de SP; entenda o caso

O universitário Leonardo do Prado Moreno, de 22 anos, é procurado pela família desde o último dia 23 de dezembro de 2022, quando saiu da casa dos pais, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, para almoçar com uma amiga e não voltou mais. Naquela data, a mãe dele recebeu uma mensagem de texto e um áudio no celular, nos quais o rapaz pedia desculpas e dizia que “estaria sempre” com ela. O sumiço dele foi denunciado à polícia e a família está preocupada, já que o estudante fazia tratamento contra depressão e deixou os remédios.

Em entrevista ao site UOL, a mãe de Leonardo, Francisca, contou que o filho estuda publicidade e propaganda na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, mas voltou no último dia 21 de dezembro para o interior paulista para passar o Natal. Na ocasião, ele reclamou de problemas em sua vida amorosa e estava magoado com o fim de um relacionamento.

Naquela mesma data, a mãe teria visto o filho “desesperado e chorando” e descobriu que ele tinha recebido uma ligação do ex-namorado. Ela conversou com ele, que se acalmou, tomou os remédios para ansiedade e foi dormir. No dia seguinte, ele teria voltado a discutir com o ex. Depois, no dia 23 de dezembro, o universitário saiu para ir ao mercado, garantiu que estava bem e “pediu desculpa por qualquer coisa” à mãe.

Naquela mesma data, Francisca disse que saiu para ir a um culto e recebeu uma mensagem do filho no celular, que dizia: “Mãe, eu vou estar sempre com você”, além de um áudio.

“Eu sou meio leiga de tecnologia, então achava que era um vídeo, uma coisa normal, e respondi só com um coração. Cheguei em casa meio-dia e ele já não estava, mas meu marido disse que ele avisou que iria almoçar com uma amiga e voltar às 17h. Mesmo depois que o horário passou, eu não estranhei, porque quando ele volta para casa quer rever todos os amigos. Mas tudo mudou 22h, quando uma amiga entrou em contato procurando por ele, falando que o Leonardo mandou um áudio estranho para um amigo de Belo Horizonte”, revelou a mãe.

A partir daí Francisca lembrou das mensagens no celular e achou a despedida dele. No dia 25 de dezembro, dia no Natal, a família procurou a polícia para registrar o desaparecimento de Leonardo e passou a fazer campanhas nas redes sociais por notícias do paradeiro do rapaz.

A mãe contou, ainda, que o filho levou um cartão bancário, os documentos e o celular, mas deixou o carregador e também os remédios que toma para tratar uma depressão. Agora, os parentes tentam uma ordem judicial para tentar quebrar o sigilo bancário do rapaz para ter pistas sobre onde ele possa estar.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais da Deic (Delegacia de Investigações Criminais) de São José dos Campos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) destacou quer que a “autoridade policial realiza todas as providências cabíveis para a localização do desaparecido e apura todas as circunstâncias dos fatos.”

