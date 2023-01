Tá com sorte? Veja os números da Mega-Sena desta terça-feira

Hoje tem sorteio da Mega-Sena e o prêmio não é pouco, não. Quem acertar as seis dezenas nesta terça-feira (10) pode levar para casa até R$ 11,7 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena de hoje:

13, 15, 53, 54, 55, 58,

Quem levou no sábado?

Ninguém levou o prêmio para casa no sorteio do último sábado e o prêmio ficou acumulado. Sessenta e duas apostas acertaram a quina e todas receberam R$ 43.395,55. Também foram premiadas as apostas que acertaram a quadra. Foram 4.644 e cada uma delas ganhou R$ 827,64.

Dupla Sena paga R$ 2,4 milhões

O prêmio da Dupla Sena está acumulado e deve pagar nesta terça-feira R$ 2,4 milhões para quem acertar os números do primeiro sorteio. Já os apostadores que acertarem as seis dezenas do segundo sorteio levam para casa R$ 69,4 mil.

Confira os números sorteados:

1º SORTEIO

02, 19, 20, 22, 36, 50

2º SORTEIO

07, 10, 25, 28, 44, 49