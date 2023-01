Sorteio da Lotofácil tem prêmio de R$ 5 milhões; veja números

A Lotofácil sorteia nesta terça-feira (10) um prêmio de concurso final 0 (2710), por isso o valor para quem acertar as 15 dezenas está estimado em R$ 5 milhões.

Veja os 15 números da Lotofácil e confira se a sorte está do seu lado:

01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 25

Ontem saiu para São Paulo

Dois apostadores do interior de São Paulo dividiram ontem o prêmio da Lotofácil. Os ganhadores são das cidades de Ibitinga e Salto e cada um deles levou para casa R$ 646.666,82.

Também foram premiadas as apostas que chegaram perto, nos 14 pontos. Foram 683 e todas levaram para casa prêmios individuais de R$ 567,20. Na faixa dos treze acertos, 14.934 apostas ganharam R$ 25.

Dupla Sena paga R$ 2,4 milhões

O prêmio da Dupla Sena está acumulado e deve pagar nesta terça-feira R$ 2,4 milhões para quem acertar os números do primeiro sorteio. Já os apostadores que acertarem as seis dezenas do segundo sorteio levam para casa R$ 69,4 mil.

Confira os números sorteados:

1º SORTEIO

02, 19, 20, 22, 36, 50

2º SORTEIO

07, 10, 25, 28, 44, 49