Novo vídeo mostra suspeito de matar mulher com rojão em Praia Grande; saiba como anda a investigação

Um novo vídeo mostra o suspeito de soltar o rojão que matou Elisangela Tinem, de 38 anos, na virada de ano em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Nas imagens, veiculadas pelo “Fantástico”, da TV Globo, o homem aparece carregando uma caixa com fogos de artifício. As informações são do “G1″.

As imagens, obtidas pelo produtor Luiz Linna, da TV Tribuna, emissora afiliada à Rede Globo, mostram o momento em que Elisangela é atingida. O artefato aparece “desviando no ar”, fica preso à roupa da vítima e explode em seu peito.

A investigação tenta identificar e localizar o suspeito, que acende os fogos de artifício. “Por meio de imagens de monitoramento, nós conseguimos chegar em uma pessoa que trajava uma camiseta branca e uma bermuda vermelha”, explicou o delegado Alex Mendonça do Nascimento à reportagem.

O delegado explicou que a polícia trabalha o caso como homicídio culposo, “pela imprudência na instalação dessa caixa de fogos de artifício no meio de uma quantidade enorme de pessoas. Mas, nada impede que ele possa vir a responder por homicídio doloso, que ele acaba assumindo o risco de produzir resultado”.

A Polícia Civil também recolheu uma caixa plástica enterrada na areia. O material será analisado pela perícia.

A tragédia

Elisangela comemorava a chegada do Ano Novo em uma praia de Praia Grande quando um rojão ficou preso em sua roupa e acabou explodindo. Ela teve o peito atingido em cheio, lesão em órgão internos e morreu.

A PM (Polícia Militar) disse que, além do namorado da vítima, algumas pessoas tentaram ajuda a remover o objeto, que ficou grudado a seu corpo.

Ao “UOL”, uma jovem que comemorava o Réveillon na mesma praia disse que a cena parecia saída de um filme de terror. “A gente estava lá, curtindo, quando de repente, vimos essa moça começar a pular no lugar e gritar. Acho que nem deu tempo de ajudar, porque em poucos segundos veio a explosão. Foi horrível.”

