Nas redes, golpista pró-bolsonaro reclama da comida do centro de detenção da PF

Em meio a centenas de presos no centro de detenção da Polícia Federal após a invasão e depredação dos prédios públicos em Brasília por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, chama a atenção um vídeo compartilhado por um dos golpistas reclamando da comida.

Com seu celular, ele grava uma das marmitas servidas aos detidos e reclama da qualidade da comida. “O que foi servido agora, 10h40 da noite, lingüiça com angu, uma comida horrível, as pessoas receberam macarrão com nuggets. Deixaram tudo aqui porque não conseguem comer. Nem cachorro come isso”, disse.

No vídeo, ele disse que as pessoas estão deitadas, cansadas e esperando serem liberadas, mas muitas pessoas estão sendo ouvidas e não há previsão de liberação.

Muitas pessoas ficaram indignadas com o vídeo exposto nas redes. “Eu tô querendo entender pq esse povo tá com celular e acesso à internet”, disse uma das internautas em comentário no Twitter. “Só fico lembrando de como gente desse espectro costuma aplaudir torturas e maus tratos em presídios”, comentou outro.

Golpistas chocados que não tem picanha e cerveja no centro de detenção da PFpic.twitter.com/whrjQChQza — tesoureiro (@tesoureiros) January 10, 2023

Ataques terroristas

Os bolsonaristas que praticaram atos antidemocráticos começaram a chegar na capital federal na manhã de sábado (7) e se alojaram em acampamento em frente ao quartel do Exército. Na manhã de domingo (8), eles saíram em caminhada pelas ruas de Brasília até chegarem a Esplanada dos Ministérios. Lá, invadiram o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada e a sede do STF e destruíram todas as instalações.