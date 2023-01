MP cobra explicações das secretarias da Saúde de SP após jovem obeso morrer na porta de hospital

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) instaurou uma investigação para apurar a morte do jovem Vitor Augusto Marcos de Oliveira, de 25 anos, que pesava 190 kg, ocorrida na porta do Hospital Geral de Taipas, na Zona Norte de São Paulo. O rapaz teve o atendimento recusado em seis unidades de saúde, que alegavam não ter equipamentos para atender obesos. Quando conseguiu a vaga, ele passou quatro horas dentro de uma ambulância esperando pelo atendimento, mas sofreu paradas cardíacas e não resistiu.

O MP-SP destacou que cobrou respostas das secretarias Estadual e Municipal da Saúde “para apurar devidamente os fatos e tomar, a posteriori, as providências que se fizerem necessárias, inclusive eventual propositura de ação civil pública.”

Vitor morreu no último dia 5. No dia anterior, ele começou a passar mal e os parentes procuraram atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Perus. Ele foi atendido e a unidade constatou que ele precisava de acompanhamento especializado, buscando a transferência do rapaz. Seis hospitais foram consultados, mas todos o recusaram. No dia , ele foi aceito no Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte.

No entanto, ao chegar na unidade, não foi admitido por falta de equipamentos para pessoas obesas. Assim, vou enviado de ambulância de volta para a UPA de Perus. De lá ele foi novamente transferido, desta vez para o Hospital Geral de Taipas. Porém, enquanto aguardava pelo atendimento, ele acabou sofrendo três paradas cardíacas e os médicos da ambulância tentaram reanimá-lo, mas o jovem acabou morrendo.

Antes da morte, um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o desespero da mãe de Vitor, que pedia por socorro. Veja abaixo:

Me ajudeeeem Vitão Silva Andreia Marcos Valdelice Xavier Cibelly Xavier Pamela Xavier Williane Oliveira Posted by Thauany Xavier on Thursday, January 5, 2023

MP quer explicações

No documento enviado às secretarias Estadual e Municipal da Saúde, o promotor de Justiça Arthur Pinto Filho solicitou respostas para uma série de questionamentos, entre eles quais as unidades que recusaram o atendimento ao rapaz, se há falta de equipamentos e quais as providências que foram tomadas pela pasta para apurar os fatos.

Ele deu um prazo de cinco dias para os envolvidos apresentarem recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, e dez dias para responderem os questionamentos.

O diretor de hospitais do governo do estado de São Paulo disse ao site G1 que que houve um erro do Hospital da Cachoeirinha ao aceitar receber Vitor sem ter equipamentos para atendê-lo.

Já a Secretaria Municipal da Saúde disse que a equipe da UPA mandou Vitor para o Vila Nova Cachoeirinha porque a vaga havia sido cedida, mas que, quando a ambulância chegou lá, o paciente não foi admitido. Informou, ainda, que mandou o paciente para o Hospital Geral de Taipas porque esta era a unidade de referência. A secretaria lamentou a morte e disse que a equipe da UPA Perus deu toda a assistência possível.

Mãe denunciou negligência

Em entrevista ao site G1, a mãe de Vitor, Andreia Marcos da Silva, diz que o filho foi vítima de negligência.

“Foi negligenciado, meu filho foi. Meu filho não tem o direito de ter uma maca, meu filho ficou em um assoalho, isso eu nunca vou esquecer. Meu filho morreu em cima de um assoalho, ele não teve direito de morrer em cima de um colchão”, lamentou ela.

“O sentimento da perda nunca vai ser bom, não importa se é filho, irmão, pai, mãe, não importa. A dor do luto é muito difícil. Mas o que eu quero deixar bem claro para as redes públicas, é que de suporte a obesos, para que outras mães não venham passar o que eu passei”, destacou Andreia.

LEIA TAMBÉM: