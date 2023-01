Idosa não morreu durante ato terrorista em Brasília, diz PF; entenda a fake news compartilhada por bolsonaristas

É fake: Idosa não morreu em ato terrorista em Brasília, esclarece PF (Edu Carvalho/Pexels/Reprodução/O Globo)

Bolsonaristas compartilham nas redes sociais uma nota falsa de falecimento entre os presos pelos atos terrorista do último domingo (8) que resultaram na depredação do Congresso Nacional, do Palácio da Alvorada e do STF (Supremo Tribunal Federa). A foto de uma idosa que aparece em postagens como se tivesse morrido sob custódia da PF (Polícia Federal) foi baixada, na verdade, de um banco de imagem na internet.

A PF fez questão de desmentir o caso pelo Twitter. “A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia”, diz o post.

A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia. — Polícia Federal (@policiafederal) January 10, 2023

Uso indevido

Edu Carvalho, fotógrafo responsável pelo registro da idosa em 2018, disse que estão fazendo uso indevido de seu trabalho. As informações são do “O Globo”.

Ele destacou ainda que a data de falecimento da mulher, que é avó de sua esposa, é 10 de outubro de 2022. Segundo a família, Deolinda Tempesta Ferracini morreu aos 80 anos após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral).

Os atos golpistas

Manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e STF no domingo. A invasão começou após a barreira formada por policiais militares na Esplanada dos Ministério, que estava fechada, ter sido rompida.

O Congresso Nacional foi o primeiro a ser invadido, com os manifestantes ocupando a rampa e soltando foguetes. Depois eles quebraram vidro do Salão Negro do Congresso e danificaram o plenário da Casa.

Após a depredação no Congresso, eles invadiram o Palácio do Planalto e o STF. No Supremo, quebraram vidros e móveis.

O rastro deixado pelos golpistas foi de destruição. Levantamento feio pelo “G1″ com base em imagens que circularam nas redes sociais revela que os seguintes itens foram alvos dos terroristas:

a tela “As Mulatas”, do pintor Di Cavalcanti, que fica no terceiro andar do Planalto;

diversos outros quadros ainda não identificados;

brasão da República que fica no plenário do STF;

cadeiras dos ministros do STF;

porta do armário das togas do ministro do STF Alexandre de Moares;

objetos e móveis da sala da primeira-dama, Janja da Silva;

vitral da artista plástica Marianne Peretti no Congresso Nacional;

vitrines do Congresso e do Planalto que exibiam objetos históricos;

vidraças do STF (foram pichadas);

janelas do Congresso, do STF e do Planalto;

mesas e armários dos prédios;

diversos eletrônicos, como televisões, computadores e impressoras;

galeria de fotos dos presidentes da República que fica no Planalto.

