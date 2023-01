Confira os números da Quina desta terça-feira

Sorteio da Quina para esta terça-feira tem prêmio estimado em R$ 1,46 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina:

16, 17, 24, 44, 65

Ontem acumulou

Nenhum apostador levou o prêmio da Quina desta segunda-feira e o valor acumulou. No sorteio de ontem, 18 apostadores fizeram quatro pontos e embora não tenham ganhado o prêmio principal, levaram para casa, cada um, R$ 16.718,89. Na faixa dos três acertos, 2.195 apostas ganharam R$ 130,57.

Dupla Sena paga R$ 2,4 milhões

O prêmio da Dupla Sena está acumulado e deve pagar nesta terça-feira R$ 2,4 milhões para quem acertar os números do primeiro sorteio. Já os apostadores que acertarem as seis dezenas do segundo sorteio levam para casa R$ 69,4 mil.

Confira os números sorteados:

1º SORTEIO

02, 19, 20, 22, 36, 50

2º SORTEIO

07, 10, 25, 28, 44, 49