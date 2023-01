Cidade de SP oferece mais de 700 vagas de emprego esta semana; veja como concorrer

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) está com mais de 700 vagas de emprego abertas nesta semana para atuação na capital paulista e na Região Metropolitana. São diversas funções em diferentes áreas, que oferecem salário de até R$ 2,5 mil. Os interessados devem se inscrever pela internet até quarta-feira (11) ou irem até uma das 26 unidades espalhadas pela cidade (veja endereços abaixo).

Segundo o Cate, que é ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, são oferecidas vagas nas áreas administrativas, técnicas, da saúde, da alimentação, da construção e de manutenção, sendo o maior volume em cargos dos setores de varejo e serviços.

“Nesta semana há um grande volume de vagas e nossas equipes estão organizadas para aproveitar esse fluxo de início de ano e ajudar os trabalhadores. É um período em que muitas empresas começam a contratar e até quem já estava parado há bastante tempo tem boas chances de conseguir emprego”, explica a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

São 138 vagas para operador de telemarketing ativo, no total. Na Zona Leste, um dos contratantes disponibiliza 100 vagas, com o salário de R$ 1.320 ao mês para entrar em contato com estudantes, cuidar de matrículas, cursos, graduação e pós-graduação e relacionamento com cliente.

Não é necessária experiência prévia, mas o ensino médio completo é requisito obrigatório. Nas demais, será avaliada a experiência mínima de seis meses. As entrevistas estão sendo realizadas até o dia 12 de janeiro, tanto no Cate Central como nas próprias empresas.

Para atendente de lanchonete existem 105 vagas disponíveis, a maioria exigindo do candidato o ensino médio em andamento. Destas, 16 são exclusivas para pessoas com deficiência. Os selecionados irão atuar nas regiões de Pinheiros, Vila Olímpia, Bela Vista, Vila Prudente, Jardim Cidade Pirituba, Vila Yara, Cumbica e no município de Osasco. O salário é de R$ 1.384 por mês, exigindo experiência de pelo menos três meses. Nas demais, a faixa salarial parte de R$ 991 (para carga horária de 6h diárias).

Para auxiliar de limpeza são 94 vagas, com destaque para a Zona Sul, que concentra 34 dessas oportunidades. A remuneração mensal varia de R$ 1.300 até R$ 1.609, sendo necessária experiência prévia de seis meses e ensino fundamental completo ou incompleto.

Para motorista de caminhão, 21 vagas estão disponíveis, com salários que variam de R$ 2.200 a R$ 2.575. A escolaridade mínima exigida é ensino fundamental completo e é imprescindível ter experiência prévia de seis meses na função.

Para se inscrever é necessário apresentar o RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

Confira os endereços das unidades do Cate:

Centro/Sul

Cate Central - Av. Rio Branco, 252

Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 65

Cate Vila Prudente - Av. do Oratório, 172

Cate Capela do Socorro - Rua Cassiano dos Santos, 499

Zona Noroeste

Cate Lapa - Rua Guaicurus, 1000

Cate Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

Cate Pirituba - Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá - Estrada de Taipas, 990

Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia - Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã - Rua Luís Stamatis, 300

Cate Vila Maria/Vila Guilherme - Rua General Mendes, 111

Zona Leste

Cate São Mateus - Av. Ragueb Chohfi, 1400

Cate Cidade Tiradentes - Av. Ragueb Chohfi, 7.001

Cate Itaquera - Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate São Miguel Paulista - Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

Cate Itaim Paulista - Av. Marechal Tito, 3012

Cate Penha - Rua Candapuí, 492

Cate Guaianases - Rua Hipólito de Camargo, 479

Cate Sapopemba - Av. Sapopemba, 9064

LEIA TAMBÉM: