Carro é encontrado incendiado com seis corpos carbonizados em SC; veja o que se sabe até agora

Um carro foi encontrado incendiado e com seis corpos carbonizados em Joinville, Santa Catarina. As informações são do “UOL”.

Segundo a reportagem, todas as vítimas eram paranaenses e prestadoras de serviço de limpeza e poda para a Celesc, empresa estatal de energia do Estado. Outros três trabalhadores foram sequestrados pelos autores do crime, mas liberados em uma rodovia

As mortes teriam sido motivadas por uma discussão entre uma das vítimas e pessoas ainda não identificadas em um estabelecimento comercial na madrugada do último domingo (8).

Segundo a PM (Polícia Militar), depois do desentendimento, pessoas que teriam brigado com uma das vítimas invadiram a casa onde ela morava com os colegas por retaliação à briga anterior. No momento, havia uma festa sendo realizada no local.

Depois da entrada na residência e um possível espancamento das vítimas, o grupo de criminosos teria colocado fogo no imóvel e levado os moradores distribuídos em três carros para uma área rural da cidade.

Polícia foi acionada

Um dos veículos foi abandonado pelos criminosos com três sobreviventes, que conseguiram acionar a polícia.

Os agentes, então, realizaram buscas e os outros dois veículos foram encontrados: um Fiat Uno prata e um Fiat Uno preto, incendiado e com ao menos seis corpos dentro. A identificação das vítimas ainda está em andamento.

Em nota, a Celesc lamentou a tragédia e explicou que as vítimas não faziam parte de seu quadro de funcionários, mas trabalhavam para uma companhia terceirizada.

