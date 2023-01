VÍDEOS: Mulher que tentava defender idosa é agredida por bolsonarista no Centro de São Paulo

Um homem que participava de uma carreata em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Higienópolis, no Centro de São Paulo, agrediu uma mulher na Avenida Angélica. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram quando ele desceu de um carro e partiu para cima da vítima, deu um tapa no seu rosto e a empurrou contra a grade de um prédio (assista abaixo).

A vítima disse que tentava defender uma idosa, que segurava uma bandeira do PT e estava sendo hostilizada pelos bolsonaristas, quando foi atacada. Policiais militares presenciaram a cena, mas não prenderam o agressor.

Bolsonarista em carreata escoltada pela PM agride mulher na avenida Angélica, em SP.



O agressor foi escoltado pelos policiais até o carro e liberado 👇 pic.twitter.com/XuEd1Mx2fP — Ivan Longo (@ivanlongo_) January 6, 2023

AGRESSÃO! Bolsonarista ataca e bate em mulher em plena luz do dia em São Paulo! Não conseguimos o nome do indivíduo ainda, mas a polícia abriu BO e ouviu as pessoas agredidas (uma senhora também foi). Vamos descobrir o nome desse covarde? pic.twitter.com/TahkxirOYc — Laís Conter (@LaisConter) January 6, 2023

Este vídeo mostra o momento em que a segunda mulher agredida tenta defender a senhora atacada pelos bolsonaristas 👇 pic.twitter.com/JYBbzViQDb — Ivan Longo (@ivanlongo_) January 6, 2023

O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (6). A vítima, Debora Alba, de 39 anos, que mora na região, contou em entrevista ao site G1 que voltava do mercado quando percebeu que a senhora, apoiadora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estava sendo alvo de ataques verbais por parte de bolsonaristas.

“Eu estava voltando pra casa quando vi umas quatro pessoas tentando agredir essa senhora que estava na calçada hasteando uma bandeira do Lula. Eu corri pra tentar ajudar, e veio esse outro homem na minha direção. Quando vi que ele estava com um objeto na mão que parecia um canivete, eu recuei. Mas aí ele me pressionou na grade, veio pra cima do meu rosto”, relatou Débora.

Nas imagens, é possível ver que policiais militares presenciaram as agressões, mas escoltaram o agressor de volta para o seu carro e não o levaram para a delegacia.

“Os policiais fingiram que não viram nada, escoltaram o agressor pra dentro do carro e liberaram ele. Protegeram o agressor. Quando eu e quem estava em volta fomos reclamar, eles disseram pra me acalmar porque estava muito nervosa. Foi absurda a reação”, lamentou Débora.

Registro da ocorrência

Depois que o agressor foi embora, no entanto, os agentes pegaram o depoimento da idosa e de Débora, que foi orientada ir a uma delegacia da Polícia Civil fazer um boletim de ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que “que foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão, na Avenida Angélica. No endereço indicado, uma equipe constatou que houve desentendimento entre as partes, mas a situação teria sido resolvida. Por este motivo, não houve detenções.”

Ainda segundo a corporação, o caso não foi registrado pela Polícia Civil. “A instituição está à disposição da vítima para formalização do B.O.”, finalizou a PM, no comunicado.

