Peritos recolhem vestígios de DNA para identificar golpistas; entenda

Peritos da PF (Polícia Federal) trabalham para identificar golpistas que participaram dos atos que resultaram na depredação do Congresso Nacional, do Palácio da Alvorada e do STF (Supremo Tribunal Federal) no último domingo (8).

Várias técnicas são utilizadas, como, por exemplo, recolhimento de vestígios de DNA. Além disso, imagens de drones capturadas durante a invasão e postagens nas redes são analisadas.

Veja os principais materiais que estão sendo periciados, segundo apurou o “G1″:

câmeras de segurança: imagens do circuito interno da Câmara, do Senado, do STF e do Planalto são analisadas;

imagens do circuito interno da Câmara, do Senado, do STF e do Planalto são analisadas; drones: equipamentos da PF sobrevoaram a Esplanada dos Ministérios durante os ataques e também ajudarão nas identificações;

equipamentos da PF sobrevoaram a Esplanada dos Ministérios durante os ataques e também ajudarão nas identificações; vestígios de DNA: o material genético está sendo colhido em itens pessoais deixados para trás, superfícies e armas improvisadas.

Redes sociais

Perfis nas redes sociais divulgaram os rostos de alguns dos golpistas com o objetivo de identificá-los e ajudar a Justiça. Páginas especializadas em cultura pop, como o fórum PAN, a Central Reality e a conta do humorista Antonio Tabet se dedicaram à tarefa.

Além delas, uma página foi especialmente criada para mostrar as pessoas que estiveram presentes nos atos antidemocráticos ontem. Intitulado Contragolpe Brasil, o perfil já conta com mais de 680 mil seguidores e 130 publicações.

“Perfil para a identificação dos(as) criminosos(as) que atentam contra a democracia do Brasil! Não temos conta em nenhuma outra rede social”, informa a bio no Instagram.

