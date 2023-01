Objetos são depredados durante atos terroristas em Brasília; veja a lista

Golpistas que participaram dos atos que resultaram na depredação do Congresso Nacional, do Palácio da Alvorada e do STF (Supremo Tribunal Federal) no último domingo (8) deixaram um verdadeiro rastro de destruição.

Levantamento feio pelo “G1″ com base em imagens que circularam nas redes sociais revela que os seguintes itens foram alvos dos terroristas:

a tela “As Mulatas”, do pintor Di Cavalcanti, que fica no terceiro andar do Planalto;

diversos outros quadros ainda não identificados;

brasão da República que fica no plenário do STF;

cadeiras dos ministros do STF;

porta do armário das togas do ministro do STF Alexandre de Moares;

objetos e móveis da sala da primeira-dama, Janja da Silva;

vitral da artista plástica Marianne Peretti no Congresso Nacional;

vitrines do Congresso e do Planalto que exibiam objetos históricos;

vidraças do STF (foram pichadas);

janelas do Congresso, do STF e do Planalto;

mesas e armários dos prédios;

diversos eletrônicos, como televisões, computadores e impressoras;

galeria de fotos dos presidentes da República que fica no Planalto.

DNA para identificar golpistas

Peritos da PF (Polícia Federal) trabalham para identificar os golpistas envolvidos nos atos antidemocráticos de ontem. Várias técnicas são utilizadas, como recolhimento de vestígios de DNA. Além disso, imagens de drones capturadas durante a invasão e postagens nas redes são analisadas.

Veja os principais materiais que estão sendo periciados, ainda de acordo com o “G1″:

câmeras de segurança: imagens do circuito interno da Câmara, do Senado, do STF e do Planalto são analisadas;

imagens do circuito interno da Câmara, do Senado, do STF e do Planalto são analisadas; drones: equipamentos da PF sobrevoaram a Esplanada dos Ministérios durante os ataques e também ajudarão nas identificações;

equipamentos da PF sobrevoaram a Esplanada dos Ministérios durante os ataques e também ajudarão nas identificações; vestígios de DNA: o material genético está sendo colhido em itens pessoais deixados para trás, superfícies e armas improvisadas.

LEIA TAMBÉM: