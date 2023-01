Idosa de 84 anos comemora aniversário saltando de paraquedas

Uma idosa que estava completando 84 anos resolveu realizar um dos maiores sonhos de sua vida, com ajuda do sobrinho. De acordo com notícia publicada pelo G1, ela saltou de paraquedas no último sábado, em Anápolis, a 55 km de Goiânia.

Segundo a massagista Zenair Mendes de Oliveira, essa foi a maior aventura de sua vida e a realização de um sonho que ela acreditava ser impossível. “sinto muito realizada.”

Zenair revelou sua vontade de saltar de paraquedas durante as festas de Réveillon, quando a família estava toda reunida. O sobrinho, Márcio Marques, de 52 anos, que é amante de esportes radicais, resolveu abraçar o sonho da tia e como também tinha vontade, decidiu saltar com ela.

Segundo Márcio, a tia é técnica em enfermagem e é muito ativa, apesar da sua idade, por isso resolveu ajudar a tia a realizar seu sonho e pediu que ela conseguisse um atestado médico, e com isso marcaram o salto.

LEIA TAMBÉM: Homem negro é abordado em supermercado e tira calça para provar que não roubou

O sonho de Zenair foi realizado sábado passado, após uma aula de preparação com instrutores no aeroporto de Anápolis. Segundo ele, ela estava muito decidida e calma, e tudo foi muito tranquilo.

Assim que pousou na pista do aeroporto, Zenair foi recebido pelos familiares com abraços e flores. “Como foi a emoção, tia”, perguntou sua sobrinha. “A melhor coisa do mundo”, ela respondeu, enquanto seu sobrinho dizia a todos que a pessoa mais calma no avião na hora do salto era ela. “Foi muito legal”, disse.

Pode interessar também: