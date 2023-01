Homem negro é abordado em supermercado e tira calça para provar que não roubou

Um homem negro de 33 anos foi abordado na saída do supermercado no Rio de Janeiro sob a suspeita de ter roubado itens do local. O caso aconteceu em 31 de dezembro, mas só agora veio à público. As informações são do “UOL”

O mototaxista Alex Silva Pereira Faria pagou R$ 366,87 em quatro peças de picanha para um churrasco, mas os seguranças do supermercado Guanabara da Penha o revistaram e ordenaram: “Bota para fora o que você roubou”.

Mesmo tendo apresentado a nota fiscal, Alex não foi poupado. Para acabar de vez com o constrangimento, ele abaixou as calças. Além da jeans, ele usava uma de proteção para andar de moto.

“Eu sempre faço minha comprinha lá para sustentar minha família e nunca fizeram isso comigo. Não tenho ideia do que aconteceu”, disse o rapaz à reportagem.

O mototaxista está processando o supermercado por danos morais, além de retratação nas redes sociais do supermercado.

O que diz o supermercado

O Guanabara se posicionou, dizendo ter demitido o funcionário envolvido no caso. Em nota, a rede diz que “não tolera nenhuma forma de discriminação”. Afirmou, porém, que “em nenhum momento, os funcionários solicitaram que o cliente tirasse a calça ou fizeram revista íntima” e que “a abordagem teve como objetivo fazer a conferência dos produtos com a nota fiscal emitida pelo caixa”.

A empresa acusou ainda o cliente de pedir que gravem as imagens “para que ele posteriormente processe a rede”. “Em seguida, afirma que vai tirar a roupa, por iniciativa própria. No entanto, o funcionário não tentou impedir este comportamento, e, por isso, foi desligado da empresa”, disse.

