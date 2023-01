Quer conquistar seu primeiro imóvel? Confira estas 6 dicas

Começo de ano é tempo de traçar metas e dar os primeiros passos em direção a elas. Conquistar um imóvel costumar figurar entre os sonhos mais frequentes de quem busca de estabilidade, conforto e segurança.

Uma pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, realizada em novembro de 2022 com 1.200 pessoas das cinco regiões do País, revelou que 60% dos respondentes querem adquirir seu primeiro imóvel, sendo 30% deles para sair do aluguel.

Para concretizar esse desejo, é necessário, principalmente, se planejar e evitar o estresse financeiro. A previsão é de que 2023 seja um ano promissor para o mercado imobiliário, com fortalecimento de programas de incentivo à moradia do Governo Federal e obras de infraestrutura, o que promete aumentar a demanda por compra de imóveis e manter a procura elevada.

Confira seis dicas valiosas da Creditú, fintech de empréstimos imobiliários, para conquistar a sonhada casa própria:

Planejamento é tudo

Para alcançar qualquer sonho, é preciso planejar quais passos devem ser dados em direção à realização. Nesse caso, é fundamental analisar sua situação financeira, e a melhor forma de fazer isso é montar uma planilha que inclua suas receitas - como remuneração mensal e extras - e despesas - como aluguel, transporte e alimentação. É importante colocar todos os gastos, até mesmo aqueles que parecem ser insignificantes, só assim você entenderá onde é possível economizar. Após concluir a lista, visualize seu orçamento e reflita com o que pode cortar gastos.

Defina metas

Agora que você já entendeu o quanto sobra ao final do mês, estabeleça metas para economizar e alcançar o valor necessário. Há um método que pode ajudar a ter mais disciplina no orçamento: basta estabelecer o quanto gastará para cada coisa. Por exemplo: 60% do salário deve ser usado para gastos essenciais, como saúde, aluguel, alimentação e transporte; 25% é destinado para prioridades, como a compra do primeiro apartamento ou quitação de dívidas; e 15% para lazer ou hobbies. Essas porcentagens podem ser ajustadas de acordo com sua necessidade e realidade.

Entenda suas necessidades

Além de pensar no orçamento, escolha uma casa ou apartamento que tenha o que você precisa para viver confortavelmente. Considere se a família vai aumentar, se deseja morar perto do trabalho ou com fácil acesso ao transporte público, se precisa de vaga de garagem etc. Pense como vai se sentir naquele espaço e avalie como será sua qualidade de vida.

Essa é uma compra de alto valor e será um bem para a vida toda. Por isso, avalie com cautela e liste as vantagens e desvantagens de cada imóvel visitado. Cheque a localização, as condições da estrutura, áreas comuns, segurança e vizinhança. Consulte o valor do condomínio e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), pois isso poderá comprometer o seu orçamento.

Avalie as condições de pagamento

Atualmente, o mercado imobiliário conta com diversas opções para tornar o sonho da casa própria realidade, como financiamentos, linhas de crédito e programas. Existem fintechs no mercado que facilitam o financiamento justamente para permitir que as pessoas que têm maior dificuldade em comprovar renda adquiram a sua casa própria. Seja por não terem o valor mínimo de entrada exigido ou por não terem uma renda 100% formal. Pesquise.

Saiba quais serão os custos da compra

Além do valor do imóvel, a aquisição também envolve despesas com cartório, impostos e documentação. Para evitar despesas não previstas, esclareça suas dúvidas com um consultor imobiliário de confiança.

Considere também todos os gastos com a mudança, pintura, reformas e compra de móveis. Esses valores devem constar no seu orçamento para que você tenha controle total sobre suas finanças.

Conte com a ajuda de um especialista

Na hora de escolher o primeiro imóvel, há vários fatores que devem ser levados em consideração. Por isso, o melhor a fazer é procurar um profissional, que ajudará a identificar o apartamento ou casa mais adequado para você. Esse especialista também orientará sobre a documentação de compra e condições de pagamento.