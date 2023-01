Confira cinco passeios para curtir com as crianças nas férias escolares em São Paulo

Confira passeios para fazer com as crianças em SP nestas férias escolares (Reprodução/Magic City/Cidade das Abelhas/Museu do Futebol)

As férias escolares de janeiro estão à todo vapor e ainda dá tempo de organizar aquele passeio com os pequenos em São Paulo. O Metro World News separou alguns locais onde a diversão vai ser garantida e com preços acessíveis, tanto na Capital quando em cidades um pouco mais afastadas.

Confira abaixo:

Hopi Hari

Neste mês de janeiro, até o fim de fevereiro, o Hopi Hari está com uma promoção especial para os visitantes. As crianças até 12 anos entram de graça. O valor do ingresso não será cobrado para os todos pequenos nesta faixa, com exceção do dia 11 de janeiro, quando o parque recebe o Summer Pride Festival, evento exclusivo para maiores de 18 anos e a entrada de menores não será liberada.

O Hopi Hari fica na Rodovia dos Bandeirantes, no km 72, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Mais informações sobre a programação pode ser conferida no site do parque.

Cidade das Abelhas

A Cidade das Abelhas é um parque com 100 mil metros quadrados e preservação das matas e nascentes em Embu das Artes, a 27 km de São Paulo. O local tem como principal atrativo ensinar sobre a importância dos insetos para a natureza.

A parte cultural do passeio, para todas as idades, conta com Museu da Apicultura, Colmeia e Abelhas Gigantes, Painéis, Anatomia da Abelha, Abelhossauro - as abelhas e os dinossauros -, além de uma trilha na mata onde os pequenos terão surpresas além de observar algumas réplicas de animais em extinção da Mata Atlântica e o apiário, onde todos poderão ver como as abelhas trabalham.

A Cidade das Abelhas funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 16h. O parque também abre nos feriados. Os ingressos custam R$ 35 para pessoas de 3 a 65 anos.

Clique aqui para mais informações

Magic City

O Magic City promete muita diversão para a garotada e toda a família com suas piscinas tradicionais, cobertas e outras com água quente. Para os mais destemidos, também estão disponíveis toboáguas, piscina de ondas, uma parede de escalada e tirolesa.

O Magic City fica na Estrada do Pavoeiro, número 8870, na Rodovia Índio Tibiriçá, em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo. Os ingressos variam de R$ 29,90 a R$ 49,90, de acordo com a data escolhida e a quantidade de passaportes adquiridos.

Clique aqui para mais informações sobre os valores dos ingressos

Museu da Língua Portuguesa

Após um trágico incêndio que causou muitos danos em dezembro de 2015, o Museu da Língua Portuguesa foi reinaugurado no último dia 31 de julho do ano passado. Um dos primeiros totalmente dedicados a um idioma, instalado na cidade com o maior número de falantes de português no mundo, na histórica Estação da Luz, em São Paulo, o museu celebra a língua como elemento fundador da nossa cultura.

Por meio de experiências interativas, conteúdo audiovisual e ambientes imersivos, o visitante será conduzido a um mergulho na história e na diversidade do idioma falado por 261 milhões de pessoas em todo o mundo.

Neste mês de janeiro é realizado o “Estação Férias”, com diversas atividades para os pequenos. O museu funcionará de terça à domingo, das 9h às 16h30, com permanência permitida até as 18h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com entrada gratuita para crianças até 7 anos. Aos sábados, a entrada é gratuita para todos.

Clique aqui para conferir como garantir o seu ingresso.

Museu do Futebol

O Museu do Futebol está com uma programação especial para as férias escolas. Até o dia 5 de fevereiro são diversas atrações que oferecem atividades culturais e educativas, como contação de história e brincadeiras ao ar livre para as crianças. E tudo de graça.

Além do projeto “Férias no Museu”, os visitantes também poderão conhecer muito mais sobre a história de no Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, que morreu aos 82 anos, em São Paulo. Estão disponíveis livros, fotos raras e demais materiais que permitem uma verdadeira imersão na vida e carreira do eterno Rei do Futebol.

O Museu do Futebol funciona de terça-feira à domingo, das 9h às 17h, na Praça Charles Miller, S//N - no Estádio do Pacaembu. Os ingressos variam de R$ 20 (inteira) a R$ 10 (meia). Às terças-feiras, a entrada é gratuita para todos.

Clique aqui para obter mais informações sobre a programação