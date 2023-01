Veja o que diz a previsão do tempo para este fim de semana em São Paulo

Quarta-feira será de frio e chuva em São Paulo, diz previsão do tempo (Mateus Andre/Divulgação/ Freepik)

O fim de semana na cidade de São Paulo será chuvoso e de temperaturas amenas, revela a previsão meteorológica do Climatempo.

Neste sábado (7), o dia começa nublado, com possibilidade de garoa durante a manhã e à noite. Pode chover à tarde - há 90% de chances de precipitações de 8mm.

A mínima registrada foi de 15ºC, na madrugada, e a máxima será de 22ºC, entre 16h e 18h.

A umidade do ar vai variar entre 82% e 92%.

E a previsão para domingo?

Amanhã (8), os termômetros variam entre 15ºC, até as 4h da manhã, e 24ºC, por volta das 16h.

O domingo na cidade será de sol com muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos de nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora, no volume estimado de 5mm.

A umidade do ar, ainda de acordo com a previsão do Climatempo, parte de 83% e chega a 95%.