Quina 6044 paga nesta sexta-feira R$ 4,2 milhões; confira o sorteio

O concurso 6044 da Quina sorteia nesta sexta-feira (6) um prêmio acumulado em R$ 4,2 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina:

03, 19, 26, 43, 74

LEIA TAMBÉM: Prêmio acumulado da Lotofácil vai pagar R$ 7,5 milhões; veja os números

Sorteio de quinta-feira

A Quina acumulou no sorteio desta quinta-feira. O mais próximo que os apostadores chegaram do prêmio principal foram as quarenta e uma pessoas que marcaram a quadra (quatro dezenas) e receberam R$ 9.807,11 cada. Outras 3.448 fizeram o terno (três acertos) e levaram para casa prêmios individuais no valor de R$ 111,06.

Super Sete também tem prêmio acumulado

A Super Sete também está com prêmio acumulado para o sorteio desta sexta-feira. Quem acertar os sete números na sequência pode ganhar os R$ 8,6 milhões da loteria.

Veja os números sorteados:

8. 0, 1, 3, 7, 1, 8