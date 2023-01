Perfil falso de mulher morta por rojão em Praia Grande revolta família: ‘Um absurdo’

Um perfil falso no Instagram com a foto de Elisangela Tinem, atingida por um rojão no Ano Novo em Praia Grande, no litoral de São Paulo, causou revolta à família da vítima.

“Eu não posso acreditar que em um momento tão difícil pra gente estão criando um fake da minha irmã! Pelo amor de Deus, tenham empatia e noção do que estamos passando. Me ajudem a denunciar o perfil, por favor”, escreveu a irmã de Elisângela, Tamiris.

Segundo o “G1″, após denúncia feita por parentes, a foto e o nome de Elisangela foram retirados da rede social na última quinta-feira (5).

“Está muito difícil. Estou muito abalada com tudo. Um absurdo. Até nessas horas, meu Deus. As pessoas são sem noção e amor no coração. Mas já conseguimos derrubar o perfil, graças a Deus”, afirmou Tamiris à reportagem do site de notícias.

Relembre a tragédia

Elisangela, de 38 anos, comemorava a chegada do Ano Novo em uma praia de Praia Grande quando um rojão ficou preso em sua roupa e acabou explodindo. Ela teve o peito atingido em cheio, lesão em órgão internos e morreu.

A PM (Polícia Militar) disse que, além do namorado da vítima, algumas pessoas tentaram ajuda a remover o objeto, que ficou grudado a seu corpo.

Ao “UOL”, uma jovem que comemorava o Réveillon na mesma praia disse que a cena parecia saída de um filme de terror. “A gente estava lá, curtindo, quando de repente, vimos essa moça começar a pular no lugar e gritar. Acho que nem deu tempo de ajudar, porque em poucos segundos veio a explosão. Foi horrível.”

