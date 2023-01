Motorista de app é preso suspeito de oferecer balas com cocaína à passageira; ela desconfiou de embalagem aberta

Mulher desconfiou de embalagem de bala violada (Polícia Civil do Paraná/Divulgação)

Um motorista de aplicativo foi preso na última quinta-feira (5) suspeito de dar balas com cocaína a uma passageira no dia 19 de dezembro em Curitiba, no Paraná.

O homem, de 45 anos, foi preso pela Polícia Civil em casa e responderá por tráfico de drogas e estupro de vulnerável, além do flagrante por posse irregular após a polícia encontrar uma arma de fogo na residência. Ele já tinha um mandado de prisão aberto pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido no dia 20 de dezembro, no município de Almirante Tamandaré.

Segundo o “UOL”, com informações do delegado Osmar Dechiche, responsável pela investigação, a vítima disse que pediu o carro de aplicativo após sair do trabalho. O motorista teria começado a olhar para ela insistentemente pelo retrovisor e, na sequência, oferecido uma bala. A passageira, porém, notou que a embalagem estava violada e não a consumiu. O condutor chegou a oferecer outra bala para a mulher, que pegou e novamente não a comeu.

Ao chegar em casa, a mulher contou o que havia acontecido ao marido, que notou um conteúdo branco dentro da bala. Ele o colocou na ponta da língua, que adormeceu. O caso, então, foi denunciado à polícia.

Ainda ao “UOL”, o delegado disse que as duas balas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística. O laudo concluiu que o conteúdo dentro dos doces era cocaína.

O que diz o suspeito

De acordo com o delegado, o suspeito afirmou que “não tinha a intenção de drogar ninguém”.

“Ele confessa que no passado foi usuário de drogas, mas que se regenerou através de tratamento. Segundo ele, essas balas, como outras tantas, ele adquire em mercados, mercearias, postos de gasolina e semáforos, de ambulantes que vendem. Ele alega que não tinha ciência da adulteração dessas balas e, por isso, fez a gentileza [de oferecer], que habitualmente ele faz com todos os passageiros”, afirmou.

