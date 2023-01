Jovem que raspava a cabeça para fingir ter câncer e obter doações é indiciada por estelionato, em Goiás

A jovem Camilla Maria Barbosa dos Santos, de 27 anos, foi indiciada pelo crime de estelionato em Morrinhos, Goiás. Segundo a Polícia Civil, ela fingia ter câncer para obter dinheiro por meio de campanhas divulgadas nas redes sociais, nas quais dizia que passava por tratamento em um hospital de Goiânia. No entanto, a unidade de saúde diz que ela nunca foi paciente do local. Para sensibilizar as vítimas, a mulher chegava a raspar o cabelo.

O delegado Fernando Nogueira Boaventura Gontijo, responsável pelo caso, contou que vítimas procuraram a polícia para dizer que estavam sendo enganadas por Camilla. O caso passou a ser investigado e foram encontradas diversas postagens feitas pela jovem, até com vídeo, nas quais ela dizia que tinha câncer e que precisava de ajuda financeira para o tratamento.

Camilla fazia pedidos de ajuda nas redes sociais para custear falso tratamento (Divulgação/Polícia Civil)

A mulher chegou a fazer rifas para arrecadar fundos. No entanto, segundo o delegado, ela não apresentou exames ou demais documentos que comprovassem que ela está doente. Além disso, o Hospital Araújo Jorge confirmou que ela nunca foi paciente do local.

O investigador, então, a indiciou pelo crime de estelionato. Ela não foi presa, mas deve responder ao caso em liberdade.

A jovem ou a defesa dela não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Camilla divulgava fotos passando por falso tratamento contra câncer, diz polícia (Divulgação/Polícia Civil)

Câncer

Ao ser ouvida pela polícia, Camilla disse que recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 2017. Ela fez um tratamento e se curou. Mas, em meados do ano passado, quando teve dengue, soube novamente estar com a tumores, que desta vez eram mais agressivos e já estavam em metástase no intestino e pulmão.

Dessa forma, a jovem disse que fazia as campanhas para conseguir fazer exames, comprar remédios e para se manter financeiramente. Ela chegou a organizar um almoço beneficente para angariar recursos, onde apareceu com a cabeça raspada.

Porém, as vítimas passaram a desconfiar das atitudes da jovem e procuraram a polícia para denunciar o golpe. As investigações começaram há mais ou menos dois meses e terminaram no indiciamento de Camilla, já que ela não comprovou a doença.

Outro caso semelhante

Também em Goiás, outra jovem é investigada pela Polícia Civil por fingir ter câncer. Se trata da camareira Débora Barros dos Santos, de 25 anos, que é investigada por suspeita de mentir ter leucemia para obter dinheiro para fazer exames e comprar remédios, em Pirenópolis, cidade que fica no Entorno do Distrito Federal.

Camareira Débora Barros dos Santos, de 25 anos, é suspeita de fingir ter leucemia para obter doações em dinheiro para tratamento, em Goiás (Reprodução/Redes sociais)

Conforme a investigação, a camareira recebeu pelo menos R$ 12 mil em doações. A investigação aponta que ela enviava fotos com curativos e sangue falsos para aplicar os golpes e enganava as vítimas dizendo que fazia um tratamento também no Hospital Araújo Jorge, mas ela nunca foi paciente da unidade.

Até o momento, 13 testemunhas já foram ouvidas pela polícia. Destas, uma disse que conseguiu juntar R$ 3 mil em doações, que foram repassadas à jovem. “Tiveram doações individualizadas que foram muito altas”, destacou o delegado Tibério Cardoso.

O caso segue sendo apurado pela corporação.

Camareira suspeita de fingir ter leucemia enviava fotos com sangue e curativos falsos, segundo a polícia (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

