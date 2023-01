Homem leva golpes de canivete e morre após discussão em estação de trem em SP

Um homem de 38 anos morreu após ser atingido por golpes de canivete dentro da estação de trem Osasco, em São Paulo, da linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (4). Segundo a concessionária, o autor do ataque, de 56 anos, teria se desentendido com a vítima ao desembarcar do trem.

Morte no local

Os agentes de segurança da estação conseguiram deter o agressor e prestar os primeiros socorros à vítima. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a acionado, mas a morte foi constatada no local.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança de São Paulo) informou que a vítima foi golpeada no tórax e no abdômen.

O canivete foi apreendido, e o caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto no 5º DP (Distrito Policial) de Osasco.

