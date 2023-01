Confira as condições de balneabilidade das praias do litoral de São Paulo

Apesar do tempo chuvoso da semana, sempre é bom dar uma fugidinha para o litoral de São Paulo para descansar e tomar uma cervejinha na praia. Para quem vai se aventurar e dar aquele mergulho, sempre é bom ficar atendo às condições de balneabilidade das praias

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) monitora semanalmente as 175 praias do litoral de São Paulo e no último boletim divulgado 15 delas tinham bandeira vermelha, o que significa que estão impróprias para banho.

Em Ubatuba, no Litoral Norte, apesar as duas praias de Itaguá e do Rio Itamambuca estão impróprias para banho. Em Caraguatatuba e São Sebastião, todas as praias do litoral estão com bandeira verde, que significa que estão liberadas para o banho de mar.

Em Ilhabela, a restrição é apenas para a praia da Armação. Todas as demais têm boas condições de balneabilidade. Em Bertioga não há restrições.

As praias de Perequê e Enseada (rua Chile) devem ser evitadas no Guarujá. Em São Vicente, Prainha e Gonzaguinha devem ser evitadas.

Santos, que até antes do Natal tinha todas as praias liberadas para banho, hoje é o local com maior faixa do litoral com bandeira vermelha. Das sete praias do litoral, apenas a Ponta da Praia está liberada.

Praia Grande tem a faixa de Maracanã, Real, Vila Tupi e Vila Mirim impróprias. A partir de Mongaguá, todas aas praias do litoral sul (Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Iguape, Ilha Comprida) estão em bom estado de balneabilidade, sem nenhuma restrição.

Para efeito de balneabilidade, a praia considerada imprópria para banho é aquela que possui mais de 100 colônias de bactérias fecais a cada 100 ml de água, ela é sinalizada com a bandeira vermelha, avisando aos banhistas para ficarem longe do local.

Os dados acima correspondem a amostragem colhidas pela Cetesb entre 13 de novembro e 25 de dezembro.