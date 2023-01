Cantor sertanejo é executado a tiros na frente da noiva, em Manaus; motivação ainda é mistério

Cantor de sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, foi executado a tiros na frente da noiva, em Manaus, no Amazonas (Reprodução/Redes sociais)

O cantor de sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, foi executado a tiros na frente da noiva, em Manaus, no Amazonas, na tarde de quinta-feira (5). Segundo a Polícia Civil, ele foi atingido por pelo menos 15 disparos. A corporação destacou que apura a motivação do crime, mas não divulgou mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

O crime ocorreu no bairro Colônia Santo Antônio. Conforme o boletim de ocorrência, o sertanejo tinha acabado de chagar a casa da sogra, quando um homem entrou no imóvel e questionou Igor sobre uma bolsa e uma arma. O cantor disse que não sabia do que se tratava, momento em que foi executado.

“A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) destaca que o caso está sob investigação na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), e mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais”, destacou a corporação, em nota.

O corpo do cantor foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O velório e enterro estão previstos para esta sexta-feira (6), no Centro, em Manaus.

Motivação ainda é um mistério

Nas redes sociais, a noiva do sertanejo negou que ele tivesse algum envolvimento com qualquer atividade criminosa. A mulher disse que “está sem chão” e pediu para não ter fotos dela ao lado do companheiro compartilhadas, pois tem medo de também ser alvo dos criminosos.

“Neste momento estou sem chão, sem conseguir dormir, sem conseguir pensar ou acreditar que isso tá mesmo acontecendo. Tenho acesso às contas de redes sociais dele e vou bloquear só pra não ter mais postagens marcando ele. Isso dói muito pra gente, espero que entendam. Meu Deus, está doendo tanto, tanto que, às vezes, não consigo nem respirar. Só quero lembrar dele sorrindo pra mim e me falando que me amava todos os dias”, escreveu ela.

“Por favor, não divulguem informações falsas. Ele não devia agiota como estão falando, não mexia com tráfico e nem algo parecido. Deus vai mostrar toda a verdade. Meu amor eterno”, ressaltou a noiva.

