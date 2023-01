Após anúncio da Uber, prefeitura pede suspensão do serviços de viagens de moto em São Paulo

A Uber lançou na quinta-feira (5) um serviço de viagens de motocicleta via aplicativo para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A companhia destacou que o serviço já era oferecido desde 2020 no Brasil e atualmente está ativo em 160 municípios, como Presidente Prudente, no interior paulista. No entanto, logo depois do anúncio, a Prefeitura de São Paulo informou que pediu a suspensão imediata das viagens e destacou que não foi avisada pela empresa sobre o início das operações na Capital.

A Uber informou, em nota, que as corridas por meio de motocicletas serão mais baratas que as oferecidas pelo Uber X, a categoria de mais barata com carros de passeio. Além disso, a empresa destacou que os motociclistas vão oferecer capacetes aos passageiros e que todos os itens serão higienizados, respeitando as medidas de combate à covid-19.

Ainda segundo a nota, para ser um motociclista e oferecer os serviços, será preciso que o condutor tenha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva com a observação de atividade remunerada (EAR). Outro ponto citado é que serão checados os antecedentes criminais dos parceiros, cujos dados cadastrais e localização em tempo real poderão repassados para os passageiros.

Apesar do anúncio da Uber, no entanto, a prefeitura disse que não foi informada previamente sobre o início dos serviços e destacou que o serviço não está regulamentado. Assim, a administração municipal disse que notificou a empresa a respeito do assunto.

“O Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV) entrará em contato com a empresa para solicitar a imediata suspensão da atividade, além dos devidos esclarecimentos por parte da Uber, uma vez que a empresa não informou a Prefeitura de São Paulo sobre o início da operação dessa opção de mobilidade”, destacou uma nota divulgada pela equipe de Ricardo Nunes (MDB).

A prefeitura quer que os serviços sejam suspensos até que uma reunião sobre o assunto seja realizada. No entanto, a Uber destacou, ainda na tarde de quinta-feira, que não tinha sido notificada e a que operação estava ativa.

