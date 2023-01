Taxista é roubada e estuprada por passageiros; ela passou três horas com faca no pescoço

Taxista é ameaçada com faca e estuprada por passageiros no Paraná (Foto ilustrativa - Unsplash)

Uma taxista foi assaltada e estuprada por passageiros em São José dos Pinhais, no Paraná, na última terça-feira (3).

Segundo a polícia, três suspeitos pediram uma corrida com destino ao bairro do Pilarzinho, na capital paranaense, por volta das 15h. No meio do trajeto, porém, anunciaram o assalto com uma faca.

Violência e roubo

A motorista foi levada para o banco de trás do veículo e estuprada e por um dos rapazes, Depois, o trio dirigiu até o bairro Sítio Cercado, onde trocaram pertences da vítima por drogas.

A vítima acredita ter passado três horas sendo ameaçada com a faca no pescoço. Ao ser solta, na zona rural da cidade, ela pediu ajuda à PM (Polícia Militar,) que encontrou dois suspeitos, sendo um deles menor de idade.

A faca usada no crime e o veículo roubado foram encontrados.

A Polícia Civil investiga o caso e busca o terceiro suspeito, que está foragido.

