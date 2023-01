Saiba quem é o casal de brasileiros preso em aeroporto do Líbano com cocaína no estômago

Juliana Nunes do Nascimento, de 31 anos, e Igor Antônio dos Santos Cabral, de 26, estão presos em Beirute, no Líbano, suspeitos por tráfico internacional de drogas (Reprodução/Redes sociais)

O casal Igor Antônio dos Santos Cabral, de 26 anos, e Juliana Nunes do Nascimento, de 31, que estava desaparecido desde dezembro passado após sair de casa em Carazinho, no Rio Grande do Sul, para fazer compras em São Paulo, foi achado preso em Beirute, no Líbano. Os dois são suspeitos de tráfico internacional de drogas e, se condenados, podem pegar até 8 anos de prisão naquele país, já que não há um acordo com o Brasil para extradição.

De acordo com reportagem do site “Jornal do Líbano”, publicada na quarta-feira (4), Igor e Juliana foram detidos no último dia 19 de dezembro e cada um levava 500g de cocaína no estômago. Eles chegaram de um voo que partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, com escala em Doha, no Catar, quando foram flagrados com o entorpecente.

Ainda não se sabe onde eles engoliram a droga e, por conta do risco à saúde dos brasileiros, eles foram levados a uma unidade de saúde para expelir a cocaína. Depois disso, seguem mantidos presos.

Quem são eles?

Ainda conforme o “Jornal do Líbano”, Igor e Juliana estão juntos há pouco mais de um ano. Ele é músico e natural de Carazinho. Já a mulher é de Belém, no Pará, mas morava na cidade gaúcha quando eles se conheceram enquanto o rapaz tocava em uma boate.

Segundo familiares de Igor, Juliana ligou para a sogra e disse que eles viajariam para São Paulo com o objetivo de fazer compras e para que ela assinasse alguns documentos, pois tinha um dinheiro para receber. No entanto, a jovem não teria explicado a origem desses recursos.

Na ocasião, ela teria pedido para que a sogra cuidasse do cachorro de estimação enquanto estivesse viajando. A sogra questionou sobre os custos da viagem, mas Juliana disse que as passagens de ônibus tinham sido pagas por um advogado. Assim, no dia 13 de dezembro, o casal embarcou para São Paulo.

Ainda conforme relatado por parentes, Juliana teria feito diversas compras no comércio de Carazinho antes de viajar, levando itens como roupas, sapatos e outros objetos, sendo que alguns nem chegaram a ser pagos.

O casal fez o último contato com os familiares no dia 18 de dezembro, mas não disse que viajaria para o Líbano. Como eles não atenderam mais, os parentes procuraram a polícia para denunciar o desaparecimento.

Uma investigação foi instaurada e a polícia constatou que o último acesso que Igor teve ao telefone foi em Guarulhos, na Grande São Paulo. Já Juliana teria acessado o telefone em Doha, no Catar, por meio da internet gratuita disponibilizada no aeroporto.

Dias depois, autoridades libanesas comunicaram oficialmente aos parentes que o casal está preso em Beirute, sem maiores detalhes.

Nas redes sociais, Igor e Juliana eram discretos. Ela costumava aparecer em fotos ao lado do marido e seu perfil público informa apenas que ela trabalha em um hospital de Carazinho e que estudou no Centro Universitário da Amazônia. Já o rapaz mantém seus perfis trancados apenas para conhecidos.

Mãe suspeita que filho foi enganado

A reportagem do “Jornal do Líbano” cita uma fala de Claudete dos Santos, mãe de Igor, que diz que Juliana tenha arquitetado todo o plano para que eles fossem para o Líbano.

“Meu filho nunca viajou. Nós nem sabíamos que ele tinha passaporte. Nas horas vagas ele era músico, mas no Brasil, o meu filho tinha carteira registrada. Somos humildes. Vivemos em cidade pequena. Não viajamos. Não temos nenhuma relação com o Líbano. Eu nem sei em que lugar fica o país. A Juliana enganou o meu filho e destruiu a nossa família,” lamentou a mãe.

Um vizinho, que preferiu não se identificar, disse que o rapaz era muito honesto e trabalhador. “Eu estou surpreso. Eu vi o menino crescer. Muito trabalhador. Nunca mexeu nas coisas dos outros e nem vício ele tem. Uma barbaridade a cilada que ele caiu por causa de mulher,” afirmou.

Os familiares de Juliana não foram encontrados para comentar a prisão dela.

