Prefeitura de Santos abre concurso com 120 vagas para cargo de professor que pagam até R$ 3 mil

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, recebe inscrições no concurso público que visa preencher 120 vagas para o cargo de professor. As funções são temporárias, em caráter emergencial, por um período de até 18 meses. Os interessados devem se inscrever pela internet até o dia 19 de janeiro.

Segundo a administração municipal, o objetivo da contratação emergencial é minimizar a defasagem de aprendizado entre os alunos e ampliar a recomposição de conteúdos do ensino fundamental das escolas municipais, reduzindo os impactos negativos da pandemia de covid-19 sobre a Educação.

De acordo com o edital, as vagas são para Professor Alfabetizador (60), Professor de Língua Portuguesa (30), e Professor de Matemática (30). A remuneração inicial prevista para os aprovados é de R$ 3.028,60 para uma jornada de trabalho de 150 horas mensais.

Os interessados devem acessar o site do Instituto Mais, o organizador do certame, para fazer a inscrição até o dia 19 de janeiro. A taxa custa R$ 60.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, prevista para o dia 5 de fevereiro de 2023. O exame exigirá a resolução de 30 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, conhecimentos gerais de educação e conhecimentos específicos.

