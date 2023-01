Musa fitness é indiciada por tentativa de homicídio contra segurança e estelionato, em São Paulo

A personal trainer Andrea Luciana Zaude, que foi presa em flagrante após aplicar o 11º golpe contra a mesma joalheria de um shopping na Zona Norte de São Paulo e atropelar um segurança na fuga, foi indiciada por tentativa de homicídio, estelionato tentado e desobediência. A defesa dela entrou com um pedido de habeas corpus alegando que ela passa por tratamentos psicológicos, mas a Justiça negou a soltura.

O inquérito policial foi encerrado na quarta-feira (4) e encaminhado ao Ministério Público Estadual. Agora o órgão vai analisar o caso para decidir se oferece a denúncia contra a musa fitness.

Por enquanto, Andrea segue cumprindo a prisão preventiva. O advogado Emerson Ticianelli, que a defende, entrou com um pedido de reversão da medida, alegando que ela toma remédios controlados desde os 7 anos como tratamento contra cleptomania, que é um transtorno do controle do impulso que faz com que o indivíduo apresente um desejo incontrolável de cometer furtos, além de transtorno obsessivo compulsivo (TOC) e dissociação da realidade.

O defensor ressaltou, ainda, que “há sérias evidências de que Andrea fora surpreendida por homens armados que atiraram contra ela no estacionamento do shopping, o que ensejou sua saída de forma abrupta.”

No entanto, o pedido foi analisado pela Justiça e negado na semana passada. “Ademais, tudo indica, pelo receituário, que o tratamento por ser medicamentoso pode ser realizado no próprio presídio”, destacou a decisão judicial.

A prisão

Andrea entrou no site de uma joalheria que fica em um shopping na Zona Norte de São Paulo e escolheu algumas peças, avaliadas em R$ 13 mil. Depois, fez um falso pagamento via Pix e esteve no estabelecimento no último dia 27 para retirar as joias. No entanto, funcionários ficaram alertas, já que esse era o 11º golpe semelhante que ela aplicava no local, e acionaram os seguranças.

Ao deixar o local em um carro de luxo, ela acabou atropelando um dos seguranças que tentava impedir sua fuga. Um vídeo mostra quando o homem tentou abordá-la na saída do shopping e ela, que dirigia um carro branco, acelerou e o atingiu. O homem sofreu fraturas na perna e foi socorrido pelos colegas de trabalho.

Veja abaixo as imagens, divulgadas pelo portal R7, da RecordTV:

Depois disso, uma equipe da Polícia Militar que estava nas imediações foi avisada e identificou o carro da personal trainer seguindo pela Rua Voluntários da Pátria. Ela recebeu vários avisos de parada, mas só foi detida quando já estava na Rua Amaral da Gama, no bairro de Santana.

Assim, ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia. Depois, em audiência de custódia, a prisão dela foi convertida em preventiva.

Histórico de golpes

Andrea também é modelo, competidora internacional de hipismo e ex-fisiculturista. Ela ficou conhecida como a “Musa do Golpe”, em função das diversas denúncias feitas à polícia por casos de estelionato e fraudes.

Segundo as dezenas de ocorrências, a mulher costumava abastecer o carro em postos e sair sem pagar, efetuava compras em diversos estabelecimentos e apresentava comprovantes de pagamento falsos, alugava imóveis e não pagava, além de fazer procedimentos em salões de beleza e também não quitar os valores devidos, entre outras fraudes.

