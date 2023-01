Máxima não passa dos 21ºC nesta quinta-feira, diz previsão do tempo

Veja como fica a previsão do tempo para São Paulo hoje Pixabay (Divulgação)

A quinta-feira na cidade de São Paulo será de temperaturas bem amenas e muita chuva. É o que aponta a previsão meteorológica do Climatempo.

As precipitações ocorrem ao longo de todo o dia e à noite, no volume de 40mm. Já os termômetros variam entre 16ºC e 21ºC, com mínima registrada às 8h e máxima sentida entre 16h e 18h.

A umidade do ar varia entre 86% e 94%.

Ainda segundo a previsão, o sol vai se pôr às 18h58.

Previsão para sexta-feira

Amanhã (6), o tempo também segue chuvoso, dia a noite, na Capital - há 90% de chances de precipitações de 10mm.

A temperatura mínima será de 17°C, até as 8h, e a máxima vai até 22°C, às 16h.

A umidade do ar fica entre 84% e 91%.

O sol nasce na Capital às 5h26 e se despede às 18h58.

