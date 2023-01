Jovem que morreu após cair do 5º andar de prédio denunciou que foi vítima de estupro meses antes

Ísis Tabosa Araújo, de 21 anos, morreu ao cair do 5º andar de um prédio em Águas Claras, no Distrito Federal (Reprodução/Redes sociais)

A jovem Ísis Tabosa Araújo, de 21 anos, que morreu ao cair do 5º andar de um prédio em Águas Claras, no Distrito Federal, procurou a polícia meses antes para denunciar que foi vítima de um estupro. De acordo com reportagem do site “Metrópoles”, na ocasião da violência, o namorado dela estaria presente no mesmo local e acabou a acusando por traição.

O suposto estupro ocorreu no dia 4 de outubro do ano passado. Ísis disse em depoimento na 32ª Delegacia de Polícia de Samambaia Sul que participava de uma festa, na companhia do namorado, quando acabou consumindo bebidas alcóolicas e deitou em um quarto para descansar. Logo depois, um homem teria entrado no local e passado a acariciá-la ainda desacordada. Em seguida, ele manteve relações sexuais contra a jovem.

Ísis disse que, como estava sonolenta, pensou que era o companheiro que estava com ela na cama. No entanto, mais tarde, o rapaz a acusou de traição. Na verdade, quem tinha feito sexo com ela era um dos amigos do casal, que também participava da mesma festa.

Quando esteve na delegacia, Ísis apresentou um vídeo no qual aparecia nua e mantendo relações sexuais com o homem. Essas imagens teriam sido feitas pelo namorado dela, que pretendia provar a traição cometida contra ele.

O material foi anexado à investigação por estupro de vulnerável, que foi transferida para o 29ª DP de Riacho Fundo e segue em andamento.

Morte após queda do 5º andar

Ísis participava de uma festa em um apartamento ao lado do namorado e de amigos, na última segunda-feira (2), quando se aproximou da sacada e houve a queda livre de mais de 20 metros de altura.

O Corpo de Bombeiros informou que foi avisado sobre a queda, mas que já encontrou a jovem sem vida. A jovem usava apenas uma blusa e roupa íntima.

Policiais da 21ª Delegacia de Polícia de Taguatinga, que fica na mesma região, estiveram no local e recolheram imagens de câmeras de segurança do prédio. A corporação diz que o namorado, amigos e testemunhas já foram ouvidos.

A perícia também esteve no local para analisar as circunstâncias da queda. O corpo da jovem seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), de onde já foi liberado para o sepultamento, e a morte registrada como suspeita.

Falta de socorro

Uma testemunha contou que, depois da queda de Ísis, apenas duas pessoas apareceram na sacada do prédio e olharam para baixo, vendo a jovem no meio de uma poça de sangue. Uma delas demonstrou desespero, mas foi levada novamente para dentro do apartamento. Em seguida, a festa foi retomada e nenhum dos presentes desceu para prestar socorro à vítima.

Em entrevista à TV Globo, outro morador disse que viu quando a jovem atravessou a sacada do apartamento em que estava para outro vizinho, que estava vazio. Ela bateu na porta e ninguém atendeu. Assim, ela voltou para o imóvel anterior. Logo depois, ele a viu caindo. “Foi coisa muito rápida”, disse ele.

O que chamou a atenção do homem foi o fato de que ninguém desceu para prestar socorro à vítima. “Dois só olharam e um teve uma reação de desespero. Mas depois voltaram para dentro. Ninguém desceu. Ela ficou jogada lá no chão”, contou a testemunha.

LEIA TAMBÉM: