Jovem de 18 anos morre em motel após virada do ano; veja o que se sabe até agora

Uma jovem de 18 anos morreu em um motel na área rural do município de Ourinhos, em São Paulo, após a virada do ano. A Polícia Civil investiga o caso.

Melina Eduarda Lopes Manzano, mais conhecida como Mel, estava no motel, localizado na Rodovia Mello Peixoto, com o namorado, de 23 anos. Ele contou aos policiais, acionados por volta das 13h do dia 1º, que estava dormindo e, quando acordou, a jovem estava passando mal.

Agentes encontraram Melina deitada na cama, desmaiada. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas a jovem não resistiu.

A Delegacia Seccional de Ourinhos, onde o caso foi registrado como morte suspeita, solicitou exames ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) para esclarecer o que levou a jovem à morte.

No boletim de ocorrência consta que não foi encontrada nenhuma marca de violência no corpo de Melina, que deixa uma filha de nove meses.

Assassinada no primeiro dia de 2023

Um rapaz de 26 anos suspeito de estuprar e matar uma jovem de 18 na madrugada de domingo (1º), em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, foi preso na terça-feira (3).

Segundo o “GZH”, trabalho da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) identificou o agressor a partir de depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras onde ele e vítima, Naiara Ketlein Pereira Maricá, foram vistos pela última vez.

A investigação aponta que o suspeito estava na mesma confraternização que Naiara, apesar de eles não se conhecerem antes. Testemunhas disseram que ele tentou aproximação com a vítima e se deslocou junto com o grupo de amigos dela quando deixaram o local para seguir para uma festa. No caminho, porém, Naiara decidiu ir para casa. O rapaz, então, se ofereceu para acompanhá-la.

Naiara foi encontrada por familiares pela manhã, com sinais de violação sexual e golpes de faca na perna e no pescoço.

O suspeito confirmou, em depoimento, que foi com a jovem até a casa dela, mas disse não se lembrar do que teria acontecido depois.

O caso está sob investigação.

