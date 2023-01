Homem é morto com tiro de espingarda por vizinho após soltar rojões; vítima comemorava desafios superados

Um homem foi morto com um tiro de espingarda de pressão pelo vizinho após soltar rojões para comemorar os desafios superados nos últimos meses, como a melhora da mãe no tratamento contra um câncer. O caso ocorreu na última segunda-feira (2), em um condomínio na Vila Balneária, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O engenheiro Francisco Nicolas Lopes Filho, de 38 anos, chegou a ser socorrido pela família, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo sua irmã, a professora de hipismo clássico Juliana Nicolas Lopes, de 36, a família passou por muitos problemas recentemente e, com a virada do ano, queria comemorar as conquistas.

“Eu tive um ano difícil, minha mãe está com câncer, a mãe de um amigo de infância ficou internada no fim do ano e eu chamei esse amigo aqui para comemorar com nossos familiares e os sobrinhos de um amigo nosso que faleceu recentemente. Tivemos um ano difícil, passamos e superamos. Falei para ele: ‘a gente merece comemorar’”, disse em entrevista ao “UOL”.

Tragédia gravada

A família começou a festejar e soltar os rojões quando o vizinho, identificado como Mário D’ Amore, de 74 anos, saiu de casa já armado. Juliana filmou tudo o que viria a seguir. “Ele apontou a arma para a minha filha, para mim, para o meu irmão, pro meu amigo. Disse para todo mundo deitar no chão. Pensei que ele ia matar a todos”, lembra.

O vídeo mostra a aproximação de Mário. Ele dizia que tinha animais e que era proibido soltar fogos.

A irmã da vítima contou que, depois que o idoso efetuou o disparo, ele virou as costas e saiu andando. “Eu lembro da minha filha gritar: ‘A gente deita, mas não atira’. Eu estava segurando a minha filha atrás de mim. Ele virou as costas e foi pra casa deitar e dormir.”

Francisco foi atingido na cabeça. Chegou a ser levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Riacho Grande, mas morreu no local.

Preso em flagrante

À Polícia Militar, o idoso alegou, segundo o “G1″, que o barulho estava assustando seus animais, mas negou o disparo e disse que tinha uma “arma de chumbinho”. Mário disse que foi para a praça com a arma para confrontar os vizinhos a respeito dos fogos, mas que não se lembrava de disparo algum. Ele foi preso em flagrante.

A arma utilizada no crime foi apreendida. O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto no 3°DP de São Bernardo do Campo.

LEIA TAMBÉM: