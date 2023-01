Ferrão venenoso de bagre de 7 cm fura pé de criança no litoral de SP

Ferrão retirado do pé da menina de 11 anos (Reprodução)

Uma menina de 7 anos teve um ferrão venenoso de bagre fincado no pé enquanto nadava em um rio em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, e precisou ser encaminhada ao hospital. A notícia é do G1.

De acordo com a mãe, a menina bateu o pé no peixe morto enquanto nadava e o ferrão, de cerca de 7 cm, perfurou profundamente seu pé, causando dor e intenso sangramento.

Os bombeiros foram acionados e tiveram que cortar o ferrão na altura da cabeça do peixe e levar a criança ao pronto-socorro local, mas mesmo com anestesia o objeto não saia. Foi necessário acionar uma médica cirurgiã para que fizesse um corte no pé da menina para que o ferrão pudesse ser retirado. Após ser medicada, ela foi liberada e passa bem.

O peixe bagre é comum em todo o litoral brasileiro e sua carne é apreciada por pescadores, por isso não é incomum acidentes como o da menina.

Além do ferrão perfurante, os bagres possuem uma bolsa de veneno que é inoculado na vítima assim que o peixe espeta sua vítima. Embora não seja capaz de matar uma pessoa, o veneno pode causar dor intensa, inchaço, febre e até necrose no local atingido. Mesmo morto, como é o caso da menina, o veneno do peixe continua ativo e pode contaminar a ferida, por isso o atendimento médico deve ser feito o mais rápido possível.

O esporão perfurante é totalmente serrilhado, por isso após a perfuração é difícil retirá-lo e ainda há o risco de quebrar e deixar pedaços dentro da pele, o que pode causar uma séria infecção. Especialistas recomendam que a retirada do ferrão sempre seja feita em local de atendimento médico de urgência.