Bilhete Único estudantil poderá ser solicitado a partir desta quinta-feira na cidade de São Paulo

Alunos da capital paulista podem solicitar o Bilhete Único Estudante para o ano letivo de 2023 a partir desta quinta-feira (5). Para ter direito ao benefício, é preciso que seja paga uma taxa de R$ 30,80, que representa a quitação de sete tarifas.

Segundo a SPTrans, para fazer o pedido de um novo bilhete ou de revalidação do cartão que já possui, é preciso que a instituição de ensino tenha enviado a matrícula ao órgão.

Os alunos que vão utilizar o Bilhete Único Estudante pela primeira vez irão receber o cartão em casa ou no endereço que escolherem.

Veja abaixo como solicitar o benefício pela primeira vez:

Informe a Unidade de Ensino que deseja utilizar o Bilhete Único de Estudante no ano vigente;

Aguarde o envio dos seus dados de matrícula à SPTrans pela Unidade de Ensino. Você poderá acompanhar a confirmação de sua matrícula no site;

Entre no site da SPTrans e se identifique com o RG e CPF;

e se identifique com o RG e CPF; Pague o valor de validação do benefício.

Revalidação

No caso dos estudantes que já têm um Bilhete Único de Estudante ativo, será solicitada a confirmação do código do cartão para revalidá-lo, desde que o documento esteja em perfeito estado de funcionamento e conservação, sem trincas ou envergaduras e com a foto e numeração impressas na parte frontal legíveis.

A SPTrans alerta que o aluno continuará utilizando este cartão, emitido em anos anteriores. Para ter direito a meia entrada em shows e eventos, é preciso retirar o selo de revalidação nos Postos de Atendimento.

Cartões emitidos a partir de 2019

Quem já tem o cartão desde 2019, mas deseja substituí-lo, deve selecionar a opção para solicitar um novo cartão, confirmar os dados enviados pela Unidade de Ensino, fazer o envio de uma foto e um documento oficial e informar os dados de contato e um endereço para entrega.

Nestes casos, para quem quiser receber o cartão em casa, será cobrado um valor de frete de três tarifas (RS 13,20) somado ao valor da validação (R$ 30,80). Também haverá a opção de retirar o bilhete em um posto de atendimento da SPTrans, sem pagar o frete.

Cartões emitidos em 2018 e anos anteriores

Os cartões que foram emitidos em 2018 e em anos anteriores não poderão mais ser revalidados. Quem possui este cartão e continua estudando em 2023 deve solicitar uma nova via e estará isento da taxa de frete.

Desbloqueio do Bilhete Único Estudante

Ao receber o cartão, o estudante deve entrar no site da SPTrans e efetuar o desbloqueio para ativar o Bilhete Único do Estudante.

Cartões emitidos em anos anteriores serão automaticamente bloqueados no momento do desbloqueio do novo cartão. A restituição do saldo remanescente estará disponível para recarga em até 72h.