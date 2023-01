VÍDEO: Homem cai no mar após escorregar em encosta durante trilha e é resgatado de helicóptero

PM usou helicóptero para resgatar homem que escorregou durante trilha costeira e caiu no mar, no Guarujá, SP (Divulgação/SSP-SP)

Um homem de 25 anos sofreu uma queda em uma encosta enquanto caminhava por uma trilha costeira que dá acesso à Praia do Éden, em Guarujá, no litoral de São Paulo. A vítima sofreu uma fratura exposta na perna e precisou ser resgatada de helicóptero pela Polícia Militar. Um vídeo mostra o momento em que ele foi retirado do local (veja abaixo).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), testemunhas contaram que o rapaz caminhava pela trilha no domingo (1º) quando perdeu o equilíbrio e saiu escorregando em um costão rochoso. Em seguida, ele caiu no mar e acabou ficando com a perna presa em uma pedra.

“Os policiais estavam em patrulhamento ostensivo a pé, por uma das trilhas que dá acesso à área costeira da praia, quando foram abordados por uma mulher que pedia ajuda para um amigo que tinha sofrido uma queda ao tentar subir em uma rocha. Segundo ela, o amigo estava parcialmente submerso no mar e preso entre as pedras”, destacou a SSP-SP.

Assim, os policiais foram até a vítima, que estava com água até a altura do peito e suspeita de fratura na perna. “Devido ao risco de afogamento, ele foi retirado do local e conduzido até um ponto mais alto com auxílio de uma maca.”

Para retirar o homem do local de difícil acesso, os agentes precisaram usar o Helicóptero Águia. “Impossibilitada de pousar no local, pela proximidade das pedras e o movimento das águas do mar, a aeronave se aproximou o suficiente para que o resgate fosse providenciado pelos policiais”, destacou a secretaria.

O homem foi, então, socorrido e levado ao Hospital Santo Amaro de Guarujá. Ele seguia internado na unidade com quadro estável na terça-feira (3), onde aguarda por uma cirurgia na perna.

LEIA TAMBÉM: