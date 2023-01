VÍDEO: Deslizamento de terra após fortes chuvas destrói duas casas em Santa Catarina em segundos

As fortes chuvas que atingiram a região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, provocaram vários transtornos aos moradores entre terça-feira (3) e a madrugada desta quarta-feira (4). Em Benedito Novo, um deslizamento de terra atingiu duas casas e uma delas chegou a desmoronar por completo (veja no vídeo abaixo). Apesar dos danos materiais, não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros destacou que foi acionado após o deslizamento de terra, mas chegando no local as residências já estavam danificadas. Além dessa ocorrência, várias quedas de árvores e alagamento de ruas foram registradas pela corporação.

A cidade já havia sofrido com fortes pancadas de chuva ao longo do mês de dezembro. No município vizinho de Doutor Pedrinho, a rodovia SC-477 teve o trânsito totalmente interrompido nos Kms 132 e 133 por causa de deslizamentos de terra.

No Estado de Santa Catarina, houve o registro de duas mortes por conta do mau tempo dos últimos dias.

