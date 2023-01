Trave de futebol cai e mata menino de 6 anos em São Vicente, no litoral de São Paulo

A Polícia Civil investiga a morte de um garoto de 6 anos que foi atingido por uma trave de futebol em um campo em São Vicente, no litoral de São Paulo. A criança chegou a ser socorrida e levada a um hospital no município, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na terça-feira (3). Segundo reportagem do site G1, o menino brincava com amigos no campo que fica no bairro Catiapoã, quando um deles se pendurou na trave e a estrutura caiu, atingindo o peito da vítima. As demais crianças tentaram retirá-la de cima do garoto, sem sucesso. Assim, chamaram adultos que fizeram o socorro, mas ele não resistiu.

A trave que caiu era do tipo removível e a investigação apura quem era responsável pela estrutura. Os pais e avós do garoto prestaram depoimento, mas, como não presenciaram o acidente, não puderam dar mais detalhes sobre o ocorrido.

O caso foi registrado como morte suspeita. A polícia aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) com as causas da morte para dar andamento nas investigações.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado para o socorro da vítima. A administração municipal não destacou quem é o responsável pela trave que estava instalada no campo.

LEIA TAMBÉM: