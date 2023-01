Preso suspeito de estuprar e matar jovem de 18 anos logo após virada do ano; entenda o caso

Um rapaz de 26 anos suspeito de estuprar e matar uma jovem de 18 na madrugada de domingo (1º), em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, foi preso na terça-feira (3).

Segundo o “GZH”, trabalho da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) identificou o agressor a partir de depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras onde ele e vítima, Naiara Ketlein Pereira Maricá, foram vistos pela última vez.

A investigação aponta que o suspeito estava na mesma confraternização que Naiara, apesar de eles não se conhecerem antes. Testemunhas disseram que ele tentou aproximação com a vítima e se deslocou junto com o grupo de amigos dela quando deixaram o local para seguir para uma festa. No caminho, porém, Naiara decidiu ir para casa. O rapaz, então, se ofereceu para acompanhá-la.

Naiara foi encontrada por familiares pela manhã, com sinais de violação sexual e golpes de faca na perna e no pescoço.

O suspeito confirmou, em depoimento, que foi com a jovem até a casa dela, mas disse não se lembrar do que teria acontecido depois.

A Polícia Civil investiga o caso.

Mais um crime contra mulher

Autoridades procuram um homem apontado como suspeito de matar a ex-namorada, Miriam Nunes , mãe de sua filha recém-nascida.

Familiares encontraram o corpo com sinais de enforcamento na casa dela em Ceilândia, no Distrito Federal. As informações são do “UOL”.

Além da bebê, a vítima deixa uma filha mais velha, de um relacionamento anterior.

Nas redes sociais, familiares e amigas de Miriam lamentaram o crime e lembraram que a jovem estava feliz.

