Mulher atingida por rojão em Praia Grande não planejou viagem que acabou em tragédia

Elisangela Tinem, atingida por um rojão no Ano Novo em Praia Grande, no litoral de São Paulo, decidiu viajar à cidade de última hora para ficar mais perto família. As informações são do “R7″.

Daniela Fernandes, amiga de Elisangela, afirmou à reportagem que conversou com ela pela última vez em um grupo de amigas no WhatsApp, na tarde do dia 31 de dezembro, horas antes da tragédia.

Na mensagem, a vítima contou que a família havia decidido ir à praia sem planejamento prévio e que a mãe e as irmãs chegaram cerca de uma semana antes dela. A jovem e as amigas planejavam se encontrar no dia 8.

Daniela e Elisangela trabalharam juntas entre 2018 e 2020. Foram despedidas devido à pandemia, mas a amizade seguiu. “A Eli era minha parceira de vida! Parceira de balada, de trabalho, de tudo. Ela era muito querida e muito amada por todos”, disse.

“O que mais me deixa indignada é que ela estava em uma fase muito boa na vida dela. Estava feliz com o emprego, estava feliz com os filhos, com toda a família e os amigos. Só fica a saudade agora, e as boas lembranças”, afirmou Daniela.

A tragédia

Elisangela, de 38 anos, comemorava a chegada do Ano Novo em uma praia de Praia Grande quando um rojão ficou preso em sua roupa e acabou explodindo. Ela teve o peito atingido em cheio, lesão em órgão internos e morreu.

A PM (Polícia Militar) disse que, além do namorado da vítima, algumas pessoas tentaram ajuda a remover o objeto, que ficou grudado a seu corpo.

Ao “UOL”, uma jovem que comemorava o Réveillon na mesma praia disse que a cena parecia saída de um filme de terror. “A gente estava lá, curtindo, quando de repente, vimos essa moça começar a pular no lugar e gritar. Acho que nem deu tempo de ajudar, porque em poucos segundos veio a explosão. Foi horrível.”

