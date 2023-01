“Menti que tinha apostado”, disse mãe do garoto que acertou Mega da Virada e ficou sem prêmio

A promotora de vendas Linda Ines, mãe de Pedro, de 10 anos, disse que já chorou muito e não consegue comer nem dormir depois que soube que seu filho acertou os seis números da Mega da Virada no volante que ela não apostou.

O caso inusitado correu na cidade de Cajazeiras, a 475 quilômetros de João Pessoa. Linda contou que trabalhou no sábado e na hora do almoço seu filho pediu que ela apostasse na Mega da Virada os volantes que ele tinha preenchido. Pedro insistiu durante todo o dia para que ela fizesse a aposta e ela, para que ele parasse de importuná-la, mentiu dizendo que já tinha feito a aposta.

De noite, quando saiu o resultado do sorteio do maior prêmio do ano das loterias, que pagou mais de R$ 500 milhões, ela conferiu os dois jogos que tinha feito anteriormente e viu que não acertou nada. Pedro então pediu que ela conferisse os números dele e Linda quase caiu de costas ao verificar que seu filho tinha acertado as seis dezenas da Mega da Virada.

“A culpa não foi minha, eu não fiz por mal. Qualquer outra mãe iria ignorar, não acharia que uma criança iria ganhar”, disse.

A mulher revelou ainda que o menino chorou muito ao saber que a mãe havia mentido e não tinha feito seu jogo. Ela disse que Pedro já tinha até planos para o dinheiro do prêmio, entre eles levar a família para morar em uma mansão, em Paris. O garoto disse também que queria trocar a tela do seu celular, que estava quebrada há muito tempo.

O maior prêmio da história da Mega-Sena saiu para cinco apostas feitas em Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP), São José da Bela Vista (SP), e uma foi online. Do prêmio total de R$ 541.969.966,29, cada um deles ganhou R$ 108.393.993,26.