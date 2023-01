Lotofácil sorteia R$ 1,5 milhão; veja os números

O concurso 2705 da Lotofácil paga nesta quarta-feira (4) ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira as 15 dezenas sorteadas para a Lotofácil nesta quarta-feira:

02, 03, 04, 07, 08, 09, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

Sorteio anterior

Ontem, dois ganhadores dividiram o prêmio principal da Lotofácil. As apostas foram feitas em Jandira e em São José dos Campos, as duas no interior de São Paulo, e cada uma delas levou para casa R$ 1.015.408,37.

Super Sete sorteia R$ 8,3 milhões

Ainda com seu prêmio acumulado, a Super Sete promete pagar nesta quarta-feira (4) um prêmio estimado em R$ 8,3 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Super Sete hoje:

2, 6, 1, 1, 7, 1, 0