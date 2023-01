Lá vem chuva! Veja o que diz a previsão do tempo para esta quarta-feira em SP

Quarta-feira será de frio e chuva em São Paulo, diz previsão do tempo (Mateus Andre/Divulgação/ Freepik)

A previsão meteorológica do Climatempo indica uma quarta-feira (4) de chuva na cidade de São Paulo.

O dia começa com muitas nuvens, evoluindo para nublado e com chuva no fim da manhã. Tarde e noite também serão chuvosas - há 67% de chances de precipitações de 35mm.

A máxima registrada será de 26ºC, às 14h. Já a mínima fica na casa dos 18ºC, por volta das 20h.

A umidade do ar vai variar entre 79% e 98%.

Ainda segundo a previsão, o sol se põe às 18h57.

Previsão para quinta-feira

Amanhã (5) o paulistano pode esperar um dia ainda mais chuvoso, com volume de precipitações estimado em 40mm.

As temperaturas vão cair. Os termômetros devem registrar mínima de 18ºC e máxima de apenas 23ºC, entre meio-dia e 16h.

A umidade do ar parte de 86% e chega a 97%.

A previsão do tempo revela ainda que o sol nasce na Capital às 5h25 e se despede às 18h58.